Comerciantes de Concordia amenazan con boicotear al turismo uruguayo

El presidente de la gremial de comerciantes de Concordia, Diego Lago, dijo que están "muy dolidos" por la medida dispuesta por al Dirección Nacional de Aduanas uruguaya de controlar las compras que se hacen en Argentina y afirmó que se evalúa "hacer una campaña para que el turismo no vaya más al Uruguay".

La depreciación del peso argentino ante el uruguayo y la disparada del dólar que se registra en el vecino país, llevó a que Aduanas diera instrucciones sobre cómo actuar al personal que cumple fiscalizaciones en los tres pasos de fronteras sobre el Río Uruguay.

Se ordenó acentuar los controles sobre el ingreso de mercaderías desde la otra orilla para que no entren más de 5 kilos de alimentos sólidos por persona.

Ante esto Lago dijo al diario digital Río Uruguay, medio entrerriano, que los empresarios "están muy dolidos" con las medidas impuestas en los controles de ingreso tanto a Salto como en Paysandú y Fray Bentos.

Lagos señaló que la medida es “arbitraria y sin sentido”. "Nosotros también estamos en las mismas condiciones de hacer lo mismo que ellos, que es no permitir que nadie más compre allá”, dijo, además “de hacer una campaña para que el turismo no vaya más al Uruguay, que es algo que estamos evaluando”.



“De esta manera cuidamos nuestras economías y estamos en igualdad de condiciones tirando todo por la borda”, acotó Lago.



El referente de la agremiación de los comerciantes de Concordia, sostuvo que se encuentran realizando negociaciones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa para encarar una solución, a la vez que advirtió que “esta vez no estaremos tanto tiempo pidiendo la anulación y si no se soluciona para esta temporada de verano, haremos lo mismo que ellos, porque no estamos en condiciones de seguir perdiendo y siendo los damnificados”.