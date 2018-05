El Centro de Convenciones superó los 40.000 visitantes

En el período que va de julio de 2016 a diciembre de 2017, más de 40.000 personas visitaron el Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este, se realizaron 50 eventos, y se crearon 1.600 oportunidades de trabajo, según una Memoria Comercial del complejo que será publicada próximamente.

La inauguración del Centro de Convenciones se hizo con la tercera edición de los Premios Platino, un prestigioso evento que distingue al cine iberoamericano y que desembarcó por primera vez en Uruguay.

"Nos marcamos el objetivo de abrir con algo diferente, único, que no hubiera pasado por el país y que marcara un mojón. Y seguro que los Premios Platino lo marcaron. Hubo chances de que se hiciera una edición más, pero finalmente este año se realizó en México. No sé si ya está decidida la sede del año que viene, pero Punta del Este para ellos queda. Por los contactos que se han hecho en alguna oportunidad, sabemos que quedaron con el sabor de volver, les gustó. Y para ellos Punta del Este es buena porque se tomó como un eventociudad", explicó a El País el gerente del Centro de Convenciones, Alejandro Abulafia.

"En general, el balance es muy positivo y el trabajo que estamos haciendo de recopilar esta Memoria Comercial 2016-2017 confirma y deja sobre papel que vamos por el camino que nos marcamos", sentenció.

Abulafia explicó que el trabajo que se hizo para la Memoria Comercial "nos sirvió para dejar por escrito que toda esa proyección que presentamos en 2013 en la licitación y el plan que hacíamos sobre la cantidad de eventos y la posible facturación, no estaba tan errada".

"Otra cosa que tampoco es menor es el tipo de eventos que hemos tenido. El año pasado tuvimos a la Organización Pa-namericana del Deporte con el presidente del Comité Olímpico Internacional, el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, y otros congresos latinoamericanos y panamericanos. Y cerramos por lo alto con un China Lac que sin dudas fue el evento del año en Uruguay, con más de 2.300 personas, 700 de las cuales viajaron desde China", destacó el empresario.

Hacia adelante.

Hay otros síntomas que también son buenos para el Centro de Convenciones. Y una agenda para los próximos meses que confirma la realización de eventos multitudinarios y que tendrán un fuerte impacto en la hotelería, la gastronomía y los servicios de Punta del Este.

"Este Arte nos eligió en 2017 y nos volvió a elegir en 2018, y estamos trabajando para confirmar la edición 2019. Del mismo modo, venimos trabajando en la generación de ferias propias o en coproducción con otros actores, que era una de las pautas que nos habíamos puesto en el plan de negocios. Ojalá podamos concretar las primeras ya para esta temporada", destacó Abulafia.

"Para este año hay cosas importantes. En julio tenemos el Congreso Regional de Interpol con la presencia de su presidente a nivel mundial y en agosto la Cumbre de Alcaldes y Municipios de la Región, con más de 2.000 personas. En noviembre estará el Congreso Mundial del Vino, que para Uruguay es importante y de alguna forma revalida todo el trabajo de Inavi y de los productores uruguayos. A su vez, en marzo del año que viene vamos a tener el Congreso Mundial de Angus, que también es algo muy importante para Uruguay, por la producción y exportación de carne y lo que está creciendo esta marca", agregó.

Características.

El Punta del Este Convention & Exhibition Center está ubicado sobre un punto estratégico del balneario, en la zona del parque Jagüel, y a pocos minutos de los principales hoteles, centros comerciales y atractivos turísticos.

Sobre un predio natural de más de 12 hectáreas, ofrece un amplio estacionamiento y salas con capacidad para más de 4.000 delegados, sumadas al pabellón de exhibiciones con 6.700 m2 y 60.000 m2 de espacio abierto.

AGENDA Policías y alcaldes del mundo, en breve

En julio el Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este dará cabida al Congreso Internacional de Interpol, en el que participarán las máximas autoridades de la fuerza.

En tanto, el días 29, 30 y 31 de agosto se realizará la Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, con la participación de unos 3.000 delegados de 33 países. Será la mayor reunión de su tipo en 15 años.

"Hay más de 3.000 agencias en el mundo que impulsan temas de desarrollo local. Y se han convocado a Punta del Este muchos protagonistas políticos", explicó a El País el mexicano Sergio Arredondo, secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma).

Midiendo el impacto que dejan los eventos

A partir de la experiencia vivida el año pasado con la 11ª edición de China Lac, el Centro de Convenciones se presentó a un estudio internacional que evalúa el legado que dejan este tipo de eventos, más allá de los ingresos económicos propiamente dichos.

Será parte del "The value of meetings case study project", llevado adelante por el Joint Meeting Industry Council (Jmic), a través de su programa The Iceberg.

"Uno sabe cuánto es el dinero que mueven esos congresistas, pero hay toda otra parte de los eventos de este tipo que trasciende ese dinero que se gasta de forma directa. El nombre del proyecto viene de ahí: porque siempre vemos la punta del iceberg y no todo lo demás", destacó Abulafia.

"Ese legado se puede medir de distintas formas. Puede ser en generación de conocimiento, de algún desarrollo social, en inversiones", explicó. En Latinoamérica, los delegados gastan un promedio de US$ 460 por día. Y unos US$ 1.600 durante todo el evento.