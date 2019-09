Cayó 400% indemnización por muerte de un preso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 29 de mayo de 2015 un recluso fue trasladado desde el Comcar al Penal de Libertad. A las 12:00 horas de ese día, y ya en ese establecimiento penitenciario, el hombre se encontraba en su celda cuando otros dos privados de libertad se acercaron a su celda, comenzaron a amenazarlo y a agredirlo con agua caliente. El hombre que estaba siendo atacado se acercó hasta la puerta de la celda y a través del estrecho espacio que se usa como pasaplatos intentó pedir ayuda. Fue ahí que los otros dos individuos, por esa pequeña abertura, lo atacaron con una lanza casera.

El hombre murió producto de las heridas que le causó el ataque.



A raíz de este hecho la madre y el hermano del fallecido presentaron una demanda contra el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reclamando una indemnización de US$ 115.000 por daño moral.



Según el fallo del tribunal del 4 de setiembre pasado, al que accedió El País, el Ministerio del Interior fue condenado a pagarles US$ 12.500.



Esta cifra muestra una caída de un 400% en la indemnización por muerte en comparación con el caso de Soledad Barrios, por el que el Ministerio del Interior debió pagar, a finales de abril pasado, un total de US$ 45.000 luego que la joven fuera asesinada durante una pelea entre hinchas de Welcome y Cordón en 2012.



Nicolás Pereyra, abogado de la familia del recluso asesinado, dijo a El País que “se va a apelar el fallo porque es insuficiente la indemnización por el daño moral”.



“Esperamos que el tribunal revoque la sentencia otorgando mayor daño moral a los familiares”, agregó. De todos modos indicó estar “conforme porque se ha hecho justicia”.