Dominicanos expulsados: la INDDHH pide "ajustes" para que no haya "casos similares"

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió hoy martes un comunicado en el que expresa "su reconocimiento" a la respuesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó por el caso de los dos adolescentes dominicanos que el viernes fueron impedidos de ingresar a Uruguay, cuando habían venido a visitar a su madre, pero que finalmente serán recibidos.

Se trata de dos dominicanos de 13 y 16 años que venían a visitar a su madre, a quien no ven desde hace cuatro años. Pero ese día, recién llegados al Aeropuerto Internacional de Carrasco, la Dirección Nacional de Migraciones no los dejó ingresar. Finalmente, ayer Cancillería anunció que podrán ingresar a Uruguay y no tendrán que abonar el pasaje y la nueva visa.

La INDDHH expresa en su comunicado que "el Estado uruguayo puede y debe concretar, en el plazo más breve posible, el efectivo ingreso al país Uruguay de los adolescentes mencionados y el reencuentro con su madre, como necesaria reparación por las consecuencias negativas de la situación que debieron afrontar".

RELACIONADAS Uruguay expulsa dos menores que venían a ver a su madre By EL PAIS Uruguay expulsa dos menores que venían a ver a su madre Uruguay expulsa dos menores que venían a ver a su madre Cancillería les dará la visa a los dos menores que fueron expulsados de Uruguay By Irene Nuñez Cancillería les dará la visa a los dos menores que fueron expulsados de Uruguay Cancillería les dará la visa a los dos menores que fueron expulsados de Uruguay

Y agrega que "para la Institución deben implementarse los ajustes necesarios en normas o prácticas administrativas de forma tal que no se reiteren casos similares en el futuro".

Los adolescentes habían llegado el viernes acompañados de una amiga de su madre, quien tenía el "poder" para traerlos a Uruguay. Esta mujer pudo pasar sin mayores problemas, pero a ellos no los dejaron.

Tienen visa: se las dieron el 1° de marzo pasado y tienen una validez por 90 días, pero en la letra chica, debajo de la foto, se aclara: "Primer ingreso dentro de 60 días". Y llegaron al día 63.