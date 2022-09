Caso Calabria dejó en evidencia que hay centros de salud que no cumplen con tiempos de espera para consultas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de la semana fue la renuncia de Luis Calabria como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El ahora exjerarca dejó el cargo luego de que El País develara el pasado domingo que la esposa de Charles Carrera, el senador del MPP que ocupó ese mismo cargo en las dos últimas administraciones frenteamplistas, se había atendido en el Hospital Policial durante tres años pese a ser una civil. Luego, TV Ciudad informó que Calabria también había usado el centro, y tras esto fue que el número tres del ministerio decidió dimitir.

Según informó El País, Calabria recurrió a esta institución cuando en su mutualista le dijeron que debía esperar dos meses para poder atenderse con un oftalmólogo.



Si bien el foco estuvo puesto en las derivaciones políticas del hecho, una infracción de la normativa sanitaria quedó sobre la mesa: las demoras por fuera de los tiempos establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para atenderse con un especialista si la consulta no es de urgencia. ¿Por qué se dan estos atrasos? ¿En qué otras especialidades pasa? ¿Qué dicen las mutualistas, la secretaría de Estado y la Junta Nacional de Salud (Junasa)?



En teoría, el tiempo máximo de espera para atenderse con un oculista -si se pide una consulta genérica, sin preguntar por un médico en particular- es de un mes. Así lo establece el decreto 359 de 2007, firmado por el expresidente Tabaré Vázquez. Si el paciente quiere acceder a un especialista en particular, no hay un límite preestablecido de demora.

Sin embargo, el oculista Martín Sánchez, tesorero de la Asociación Uruguaya de Oftalmología, indicó a El País que en ninguna mutualista se cumple dicha disposición. Dijo que si bien hay matices entre los distintos prestadores y entre el sector público y el privado, el tiempo de espera promedio supera los dos meses en todos los casos.



En situaciones puntuales, en particular en el interior del país, pasan cinco meses entre que el usuario saca turno y logra ver al especialista, aseguró. De acuerdo al registro de la sociedad científica que integra Sánchez, en Uruguay hay cerca de 300 médicos oftalmólogos y 100 licenciados en oftalmología ejerciendo su profesión. Siguiendo los estándares de la OMS y su filial interamericana, la OPS, este número deja bien posicionado a Uruguay en comparación con otros países de la región: tiene una tasa relativamente alta de especialistas por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Sánchez dijo que “los números fríos” no reflejan esto en los consultorios.

Infracción

Si un prestador incumple la normativa vigente, ¿hay sanciones previstas? Técnicamente, sí. Si constata la infracción, la Junasa puede sancionar de oficio a los prestadores o a partir de una denuncia de los usuarios. La Ley 18.211 le da la potestad de observar a la institución o disponer del cese temporal o definitivo del pago de cuotas de salud, así como de aplicar multas. Fuentes vinculadas a este organismo de contralor, no obstante, indicaron a El País que esta penalización no es frecuente. Además, plantearon que los números que las mutualistas dan al MSP a veces se “maquillan” para ocultar la sobrecarga laboral y los tiempos reales de espera.



Un mecanismo frecuente es la apertura de la agenda en el día para distintos especialistas. Es decir, los usuarios pueden asistir sin turno y si uno de los pacientes agendados falta se lo atiende en el momento.