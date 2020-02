La carta con la que Parrado se comunicó con el arriero para pedirle ayuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras caminar durante 10 días para atravesar las montañas en la cordillera de Los Andes, y cuando se cumplían 72 días del accidente que dejó al avión que trasladaba a los rugbistas uruguayos varado en la nieve, Fernando Parrado entró en contacto con el arriero Sergio Catalán, hoy fallecido.

Separados por un río, "Nando" le arrojó una carta pidiéndole auxilio. Catalán la leyó y rápidamente se fue a Puente Negro a pedir ayuda.

La carta decía: "Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?".

La colaboración de Catalán hizo que 16 uruguayos siguieran con vida de los 35 que el 12 de octubre de 1972 partieron desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Chile, donde el equipo de Old Christians iba a jugar un partido contra el Old Boys de ese país.