Cardenal Daniel Sturla: "Es la más santa de todas las Semanas Santas"

Esta semana “tan especial” está llamada a ser “la más santa de las Semanas Santas de nuestras vidas”. La frase del cardenal Daniel Sturla formulada durante la Misa de Ramos de ayer, define cómo vive la Iglesia Católica esta semana de Pascuas. A raíz de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus todas sus celebraciones litúrgicas se llevarán a cabo en forma online, vía streaming, por redes sociales y sin fieles en las iglesias.

La decisión tiene ya un par de semanas cuando, a través de un comunicado publicado el 15 de marzo, los obispos del Uruguay decidieron suspender toda actividad pública con fieles. “Compartimos las exhortaciones a quedarnos en casa, a cuidarnos y cuidar a los demás”, subrayaron en aquel momento.



Desde entonces, varios sacerdotes decidieron continuar celebrando estos eventos en forma individual y en algunos casos los han transmitido por redes sociales.

Ayer domingo, con pocos sacerdotes y acólitos, Sturla celebró la Misa del Domingo de Ramos en la Catedral de Montevideo, que fue transmitida en vivo por el canal de Youtube ICM tv (fue seguida por unas 1.700 personas), por VTV y por el canal Asuntos Públicos (ver recuadro).



“Queridos amigos y hermanos, esta semana tan especial está llamada a ser la más santa de las semanas santas de nuestras vidas, en medio de la dificultad, del dolor por los fallecidos, de la preocupación de los hermanos que están en CTI, de los otros que están enfermos, mantenemos la fe”, expresó el cardenal.

Sturla dedicó unas palabras a la situación de las iglesias “vacías” y reconoció que eso le provoca cierta tristeza aunque no “amargura”. Agregó: “podremos estar tristes por la Catedral vacía, pero no amargados. Podemos estar tristes por no poder recibir la comunicación sacramentalmente, pero la recibiremos en forma espiritual”. Y dio un mensaje de esperanza: “saldremos de esta situación de dolor”.

Sturla se suma a lo expresado por el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), monseñor. Arturo Fajardo (obispo de San José de Mayo), quien había adelantado en un comunicado difundido por la CEU que la Iglesia se preparaba para “vivir la Semana Santa con el dolor de no poder celebrar con fieles en nuestras comunidades”.

En un vídeo publicado en Youtube, Fajardo hizo referencia al marco de esta “cuarentena inédita” y explicó que en todas las diócesis habrá transmisiones de las celebraciones a través de los medios de comunicación masivos e Internet.