Canelones y un arranque de la temporada con carencias

INFORME DE LA OPOSICIÓN

Informe del Partido Nacional alerta por varios problemas de infraestructura

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Desde el Partido Nacional se denunció que de cara a la próxima temporada hay en Canelones varios “basureros y paradores municipales que son taperas”, así como “parques sin baños públicos y una rambla cortada por la arena”. La bancada de gobierno de la lista 400, liderada por el exdirector de AFE Alfonso Lereté, elaboró un documento con los principales temas que antes del 31 de diciembre la comuna canaria “debería resolver”, o al menos “marcar una línea de acción en pro de mejorar la actual situación”.

A su vez, el edil nacionalista Joselo Hernández denunció que en Canelones la Policía y los inspectores municipales “no están atendiendo adecuadamente las denuncias por ruidos molestos” y que “este tipo de quejas están en aumento” (ver nota aparte).

La bancada de gobierno de la lista 400, integrada por convencionales, concejales, ediles y diputados, realizó un trabajo sobre el terreno durante 30 días en Atlántida, capital turística de Canelones, y en el balneario Parque del Plata, que se eligió para realizar el lanzamiento oficial de una nueva edición veraniega el pasado viernes 14. Finalmente, la Dirección de Desarrollo Turístico de la comuna canaria anunció el jueves pasado que, por motivos meteorológicos, la apertura de la temporada turística y el cierre de los festejos del aniversario de los 80 años de Parque del Plata se realizará el próximo sábado 22.

Los concejales del Partido Nacional de los municipios de Atlántida, Parque del Plata y La Floresta, junto a ediles departamentales, vienen denunciando distintas situaciones desde hace tres años. “Con la imagen que estamos dando, así no podemos recibir a los visitantes que vienen a nuestras costas. Lamentablemente los estamos invitando a retirarse”, sostuvo Lereté.

Atlántida.

RESIDUOS. Acumulados al aire libre, rompiendo con el paisaje de un área natural. Foto: Partido Nacional.

Según el informe del Partido Nacional, Atlántida presenta varios aspectos preocupantes de cara a la temporada de verano. “De tres paradores en la costa bajo la administración municipal, solo uno funciona, ubicado en Playa Brava. Hasta el momento el parador de Playa Mansa no fue habilitado y no tiene actividad comercial”, dice el informe.

“El panorama más desolador, que se observa a simple vista por miles de turistas en la rambla costanera, es el grave deterioro del otrora parador Piedra Lisa. Hoy día es una tapera. Se volaron varias chapas del techo, hay puertas y ventanas clausuradas y no funciona. Es más, nuestros concejales solicitarán realizar una investigación administrativa para saber si en algún momento el lugar estuvo ocupado y hasta, como se maneja extraoficialmente, hubo alguna autoeliminación en el lugar”, agregó Lereté.

El parador Piedra Lisa fue un icono de la costa uruguaya. En el pasado período de gobierno, por mayoría de votos, se otorgó en comodato a estudiantes de la ex UTU para que se hicieran cargo del lugar. “Hubo varias propuestas económicas, incluso una con una inyección de capital de 100.000 dólares que fue desestimada por el Frente Amplio y le dieron en comodato el lugar a un grupo de estudiantes, que hoy está abandonado”, indicó el concejal Williams Bermolén, del Municipio de Atlántida.

Oídos sordos a denuncias por ruidos El edil Joselo Hernández propondrá modificar la normativa municipal vigente sobre ruidos molestos y solicitará que la Intendencia de Canelones coordine con las autoridades policiales para establecer un “protocolo”, en el que se plasmen claramente las acciones que deben emprender los organismos del Estado ante la denuncia de un vecino perjudicado por sonidos con alto volumen. Según el edil nacionalista, el aumento de delitos en el departamento está haciendo que la Policía no atienda adecuadamente las denuncias por ruidos molestos. “Ahora los uniformados, en la mayoría de los casos, le explican a los denunciantes que no pueden hacer nada porque no están para eso, que no tienen los recursos necesarios para atender esos hechos y que ese tipo de fiscalización depende de la intendencia”, indicó. “Por esa razón, nosotros estamos denunciando que la mayoría de las quejas por ruidos molestos no tienen la atención necesaria por parte de las autoridades competentes; todos se lavan las manos, nadie actúa”, afirmó Hernández. El edil dijo además que a través del servicio de quejas por WhatsApp, denominado “Reclamos Canelones”(092 422 400), “constatamos que este tipo de situaciones se dan principalmente en horas de la noche y los fines de semana. Por todo esto, Hernández propone una actualización de la norma: “Según la Ordenanza Municipal sobre Prevención y Reducción de la Contaminación Acústica, se considera como período nocturno el comprendido entre las 22:00 y las 6:00 del día siguiente, siendo considerado como ‘diurno’ el restante horario. Pero no están definidos claramente en ese documento los valores de los decibeles permitidos por zona y horario, pasando a ser una normativa confusa y sin fundamentos concretos para su implementación”, opinó. Además -agregó el edil- “actualmente existen aparatos, de pequeñas dimensiones, que emiten sonidos potentes y que en muchos casos son usados en cualquier lugar, sin la necesidad de estar conectados a la energía eléctrica, lo que les da cierta autonomía por varias horas. Y su uso ha generado en muchas ocasiones enfrentamientos entre vecinos”.



Plaza Fundadores.

Fundadores. Una plaza que perdió su brillo. Foto: Partido Nacional.

Según el Partido Nacional, otro de los iconos de Atlántida que tampoco estará “en funcionamiento” para el verano 2019 es la tradicional Plaza de los Fundadores. Las distintas administraciones municipales desde 1985 mantuvieron la estructura, con arreglos que favorecieron también encender en verano el motor que libera agua y permite observar “el tradicional chorro”, que hace unos años se iluminó.

“Hubo un cabildo para decidir qué hacer. Y allí se escucharon opiniones, pero no se tomó resolución. Circula una versión de que la quieren tirar, sería muy negativo para la historia del balneario”, anotó el edil departamental Fabián Colombo.

