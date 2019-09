Canelones: exigen participación policial en denuncias de ruidos molestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía de Canelones admitió que tiene potestades para actuar en las denuncias de ruidos molestos, aunque esto no siempre ocurra, según dicen los vecinos frente al aumento de casos que han llegado hasta la Junta Departamental.

La “inacción” policial -y municipal- ha sido puesta de manifiesto por el edil nacionalista Joselo Hernández en el legislativo comunal, el cual le solicitó a la Jefatura de Policía -a través del Oficio 30/19- que informara con relación a la “potestad que tiene el Ministerio del Interior para actuar ante denuncias radicadas por vecinos mediante el servicio telefónico 911 o seccional policial, sobre ruidos molestos”.



La respuesta oficial se concretó a través del oficio A 853/2019. En dicho documento se estableció el protocolo que se debe aplicar para atender casos de esta naturaleza, indicándose que si se realiza la denuncia de ruidos molestos a través del servicio 911 o directamente en una comisaría, la Policía debe concurrir al lugar y actuar “conforme a cada caso”, exhortando a que se baje el volumen “intimando a una convivencia pacífica”. Si correspondiere, se deberá dejar una constancia y dar cuenta al juez de Paz.



“Si es necesario, se deben realizar coordinaciones con el departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia Municipal de Canelones”, agregó el edil Hernández.



“La Jefatura de Policía de Canelones reconoció oficialmente que es su obligación actuar ante una denuncia por ruidos molestos, efectuada a través del servicio 911 o en una comisaría. Pero en los hechos, en la mayoría de los casos cuando un ciudadano llama a los uniformados le responden que no les corresponde actuar y que dicho planteo se debe hacer ante la Intendencia”, denunció el edil Joselo Hernández.

Aumento de denuncias.

El edil nacionalista afirmó que a través del whatsapp Reclamos Canelones (092 422 400) se ha constatado que las denuncias por ruidos molestos, realizadas sobre todo de noche y los fines de semana, se han incrementado, llegando hasta el 90% de las quejas que los vecinos reclaman en esos días y horarios y que no tienen una atención inmediata.



“Hasta el momento, las causas de esta situación son dos. Por un lado, la Intendencia no cuenta con un sistema de atención para denunciar estas irregularidades ‘entre las 20 y las 8 horas, de lunes a viernes, y desde las 20 horas del sábado hasta la hora 8 del lunes siguiente’”, sostuvo Hernández.



El edil agregó que a esto se suma que cuando los vecinos afectados denuncian estos hechos a la Policía (caños de escape libres, equipos de amplificación instalados en vehículos, picadas, reuniones improvisadas en la calle, etc.), “en la mayoría de los casos los uniformados responden que no les compete actuar y que el denunciante debe realizar el planteo ante autoridades municipales”.