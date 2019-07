Canelones comienza a cobrar por estacionar en unas 150 cuadras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del 15 de agosto comenzará a funcionar un sistema de parking tarifado en las ciudades de Canelones y Pando. La Intendencia cobrará $ 34 la hora de estacionamiento y $ 17 la media hora, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00.

“En total son 16 manzanas en Canelones y 25 en Pando, es decir unas 150 cuadras en total”, declaró a El País el director de Movilidad de la comuna canaria, Marcelo Metediera.



Las multas se acordaron en el Congreso de Intendentes y son de 2 Unidades Reajustables ($ 2.334) por no haber comprado el tique y de 1 UR ($ 1.167) por tenerlo vencido.



La fiscalización la harán inspectores a pie que portarán smartphones con la misma aplicación que se utilizará para la venta de minutos.



“El inspector pone el número de matrícula en la aplicación y ahí le sale en qué situación está: si pagó, si no pagó o si se le venció el tique. En función de eso, el funcionario pone la multa que corresponde”, indicó el jerarca.



La zona de implementación del estacionamiento tarifado en Pando será la comprendida entre las calles Solís, Baltasar Brum, Sarandí-Champagnat y José Pedro Varela. Mientras que en la ciudad de Canelones funcionará en el perímetro delimitado por Héctor Miranda, Baltasar Brum, Joaquín Suárez y Florencio Sánchez.



“Hicimos un acuerdo con Antel por el cual es posible la compra de estacionamiento por SMS, mandando un mensaje al 462 y poniendo el número de la matrícula y el tiempo de estacionamiento. También hay una aplicación (T2 Parking) que hay que descargar. Después, nosotros incorporamos como agentes de venta a los comerciantes que quieran participar”, señaló Metediera.



Por el momento no se cerró un acuerdo con las redes de cobranza, como existe en Montevideo para la adquisición de tiques. “Hay muy pocos locales de las redes en el departamento; por ahora se van a incorporar no como Abitab o Red Pagos, sino como si fueran un comercio más. Con Abitab hay diálogo, con Red Pagos todavía no”, anotó.



A diferencia de la capital del país, locales comerciales de los más diversos podrán participar en la venta de tiques de estacionamiento. “No importa el rubro de los comercios, de hecho tenemos un laboratorio, una academia de conducir y una fábrica de pastas. Se presentan como comercio ante la Intendencia, presentan la habilitación, BPS y DGI, y nosotros los autorizamos como agentes de venta. Y ahí le damos el OK a Antel para que lo incluya”, agregó el director de Tránsito de Canelones.

Motos y vecinos Si bien las motos no pagarán estacionamiento tarifado, contarán con lugares señalizados en cada cuadra que indicarán dónde pueden estacionar y ya han comenzado a ser pintados en las calles de Pando y Canelones. Además, los vehículos de personas con discapacidad -de cualquier departamento y que estén identificados con su matrícula correspondiente- también serán exonerados del pago de la tarifa.



Por otro lado, Metediera dijo que los vecinos que vivan dentro de la zona tarifada y no tengan garaje, podrán hacer un trámite en la Intendencia para solicitar la bonificación de residente y, en ese caso, estacionar sin pagar.

Nuevos semáforos.

La Intendencia planteó y la Junta Departamental de Canelones aprobó que un porcentaje de lo recaudado del estacionamiento tarifado quede en el Municipio, para obras viales o políticas de tránsito. En este sentido, el director de Tránsito explicó que el Municipio de Canelones planteó la necesidad de instalar semáforos en la zona de mayor tránsito de turistas. “Entendimos que era una reivindicación necesaria y, por ello, ya comenzamos una licitación para instalar los semáforos en las calles Rodó, Batlle y Ordóñez, Treinta y Tres y Miranda, como forma de devolverle a los vecinos de Canelones lo recaudado”, sostuvo.



“Hay cosas en las que ya estamos adelantando la ejecución. Por ejemplo, en Pando se instalaron 155 nomenclatores que representan $ 1.300.000. Y en Canelones fueron 201 nomenclatores, que son $ 1.750.000”, agregó.



En cuanto a los semáforos, el jerarca explicó que se busca cuidar el tránsito más que nada en el verano y fechas estivales, cuando hay una circulación intensa de turistas que, según dijo, “genera ciertos conflictos que se han ido atendiendo con distintas soluciones en ingeniería de tránsito”.



“En el caso de Canelones ciudad se decidió, por el pasaje de turistas, que es complejo, instalar semáforos en las cuatro esquinas conflictivas que hay. Ya empezamos a hacer la licitación, no vamos a esperar la plata del tarifado para hacer obras de este tipo”, sostuvo. Las cuatro baterías de semáforos implican una inversión cerca a los 240 mil dólares.