Cámaras de videovigilancia de Canelones podrían monitorearse desde Maldonado

El exintendente de Maldonado Enrique Antía estuvo en Soca (Canelones) explicando el funcionamiento del sistema de cámaras y monitoreo del departamento fernandino para combatir la delincuencia. La localidad canaria, al igual que otras zonas rurales del país, padece desde hace tiempo el azote del abigeato. Según informó Antía, el sistema que funciona en Maldonado podría absorber y procesar los datos de todas las cámaras que se instalen en Canelones.

“El sistema tiene capacidad para procesar toda la información que nos llegue de Canelones y al Estado eso le significa gasto cero. Se podría empezar por la Costa de Oro y Soca como plan piloto y avanzar a todo el departamento”, le dijo Antía al diputado canario Alfonso Lereté (PN), quien lo acompañó en su recorrida junto a las autoridades locales.

Antía valoró el sistema que desarrolló en su departamento, que demandaba una respuesta clara por el crecimiento de la delincuencia. “Logramos bajar todos los delitos en Maldonado y el sistema resultó ser un gran aliado también para otras funciones municipales que vamos a desarrollar”, destacó.

Lereté presentó el tema en el Parlamento y explicó que Canelones cuenta actualmente con unas 600 cámaras de videovigilancia. “Lo que no se dispone en este número, son dispositivos que permitan el reconocimiento y registro de matrículas de vehículos que están circulando”, anotó.



“En este marco, proponemos que el Ministerio del Interior analice la posibilidad de incorporar los sistemas de cámaras de los departamentos vecinos al Centro de Videovigilancia instalado en Maldonado, a los efectos de unificar el monitoreo y explotar la capacidad ociosa del sistema”, agregó.

Situación complicada

Según informó el diputado Lereté a El País, Canelones vive una situación complicada por cómo recibió la Jefatura de Policía de la anterior conducción. “Patrulleros y motos que no funcionan, comisarías vacías, estado edilicio deplorable en la mitad de las locaciones... Y la mitad de los policías prácticamente no reportan a Canelones, ya sea por licencia médica o porque están en comisión en otra repartición del Ministerio del Interior, o por estrés permanente”, indicó el legislador.



“Por ejemplo, de las 45 locaciones que tiene la Jefatura de Canelones (30 seccionales, más la sede central y otras unidades), solo cinco están en condiciones. El resto, tiene filtraciones de agua y humedad en techos y paredes, graves problemas en el sistema eléctrico, baños en condiciones deplorables y cocinas que no se pueden usar, fruto del nulo mantenimiento en años”, señaló.



Lereté dijo que “Antía nos puso en conocimiento del funcionamiento del sistema” y que “el mismo tiene una capacidad de respuesta que perfectamente puede alcanzar los departamentos vecinos a Maldonado (Canelones, Rocha y Lavalleja)”.