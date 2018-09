Calles desoladas por el parking

Desde el miércoles 19 de septiembre la Intendencia de Montevideo está fiscalizando las casi 200 cuadras que se agregaron al estacionamiento tarifado en las zonas del Centro, Cordón y la Ciudad Vieja.

Desde el 3 de septiembre la zona de estacionamiento tarifado extendida había comenzado a regir, aunque los conductores no eran multados sino advertidos en caso de que no hubiesen pagado el tique, que pasó a costar $ 38 por una hora de estacionamiento (subió 11%).

Estacionar el auto en la zona tarifada ahora cuesta $ 304 por día para alguien que lo deje entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando vuelve a ser libre. Quien estacione su auto en la calle de lunes a viernes dentro del horario tarifado debe pagar unos $ 6.080 al mes. Aunque a ello deberá adicionarle otros costos: el combustible, los gastos fijos del vehículo como la Patente y el Seguro, y la propina a los cuidacoches.

Este aumento de tarifas y de zona tarifada responde a un plan de la Intendencia para desestimular el uso de los vehículos particulares y "premiar" a los viajeros frecuentes del transporte colectivo.

Desde el miércoles en las calles añadidas al área tarifada se ven más espacios de estacionamiento libres, mientras que al mismo tiempo en las zonas gratuitas se ven coches circulando erráticamente, buscando un lugar donde estacionar. Más hacia la rambla, casi no hay espacios para dejar los vehículos.

Comerciantes.

Los propietarios de los locales de la zona aseguran que en los últimos días han visto luces y sombras con el cambio hecho por la Intendencia, dependiendo del rubro en el que se enfoquen.

Si bien todos coinciden en que esta semana que culmina hoy fue "extraña" porque la fiscalización se comenzó a implementar en medio de las vacaciones de primavera, muchos ya han notado pérdidas significativas para sus negocios.

Brian Rodríguez tiene una panadería en una de las calles de la nueva zona tarifada, ubicada entre el Centro y Palermo, y asegura que la venta de bizcochos le bajó "entre $ 4.000 y $ 5.000" por día. "Ya no estacionan por acá, ya no paran. Y para un comercio chico como nosotros, es horrible", sostuvo.

En tanto Carlos, que tiene un minimercado en la misma zona, destacó que la venta bajó mucho: "No sé si coincidió el día del perdón, las vacaciones de primavera y el tarifado, pero la zona está desolada", sentenció. Según dijo, el cambio no ha sido en un horario en particular, "porque antes había gente que iba y venía todo el día y ahora no hay nadie".

Néstor DAtri tiene una revistería en la que además vende raspaditas y estacionamiento tarifado, por lo que asegura que a él la medida no le afectó demasiado. "Los clientes que vienen de siempre paran igual, te compran y se van. Lo que sí aumentó es que al vender estacionamiento tarifado tengo un mejor ingreso que antes, porque tenían que venir de muy lejos". Sin embargo, comenta que la señora que cuidaba la cuadra en la que se encuentra él se cambió de ubicación debido a que el flujo bajó mucho y a que ella trabajaba con las personas que evitaban la zona tarifada.

Rodolfo tiene una verdulería y viene desde otro barrio a trabajar en auto. "Antes me estacionaba en la puerta y ahora me tuve que ir más abajo, está más pesado allá abajo, porque hay mucho más vehículos y el ambiente es otro", destacó.

Por su parte, Mario tiene un salón en la calle Canelones y sostuvo que a él no le afecta porque vende tiques de estacionamiento. No obstante, explicó que al caer el flujo de vehículos, menos personas se acercan al salón. En tanto, Joaquín López, al frente de uno de los parkings de la zona, asegura que la cantidad de coches que estacionan allí no aumentó, aunque han crecido las consultas. "Está todo más quieto, pero ya me han pedido lugar en el parking para dejar los vehículos", resaltó al ser consultado por El País.

Cuidacoches.

En la tarde del viernes, en la tercera jornada desde que la Intendencia comenzó a fiscalizar, las nuevas zonas tarifadas estaban desiertas, al punto que ni siquiera había cuidacoches.

Los comerciantes de la zona comentan cómo muchos de ellos que estaban "autorizados por la Intendencia" y que eran fijos y conocidos de los locales se trasladaron a zonas más alejadas, mientras que los "pseudo-cuidacoches y otra gente" han desaparecido ante el alerta de posibles controles.

Ricardo Díaz, uno de los pocos que hacía esa tarea en la tarde, dijo a El País que las consecuencias de la nueva zona tarifada son visibles: "Esta cuadra antes se llenaba y ahora está vacía", subrayó.

Conductores.

La mayoría de los conductores que estacionaban en la zona se niegan a dejar de concurrir a sus trabajos o lugares de estudio en auto por la imposición municipal.

Alberto viaja todos los días desde Pocitos al Centro y manifestó preocupación por tener que dejar su vehículo en zonas más alejadas y por lo tanto más inseguras.

Unas 200 cuadras se sumaron a la zona tarifada Esta semana que hoy culmina, entre las vacaciones de primavera, el Día del Perdón y la nueva ordenanza que incorporó unas 200 cuadras de estacionamiento tarifado, las calles del Centro y Ciudad Vieja se vieron casi vacías.



Según testimonios de los vecinos y conductores el flujo de tránsito se ha ido trasladando hacia las zonas donde no se paga e incluso muchos de los cuidacoches que estaban habilitados por la Intendencia debieron cambiar su lugar de trabajo para no perder dinero.

"Donde ahora tengo que dejar el coche por esta nueva norma, en 2012 (a dos cuadras de la seccional segunda ubicada en Zelmar Michelini y Maldonado) me robaron el auto", sostuvo. "¿La Intendencia se va a ocupar de la inseguridad en estas zonas?", se preguntó.

En este sentido, varios conductores, entre ellos muchas mujeres, consideraron que la situación es "preocupante" para quienes salen tarde de sus trabajos o lugares de estudio.

Se incrementó la venta de tiques Néstor DAtri tiene un puesto de revistas en Canelones y Zelmar Michelini, donde además vende raspaditas y tiene el servicio de recarga de celulares y parking tarifado. Para él, la incorporación de esa calle a la zona donde se debe abonar estacionamiento no fue un problema, ya que cuenta con una clientela fiel, "que se acerca de todos modos a comprar" y "las ventas de tiques aumentaron".



No obstante, la cuidacoches que estaba en esa cuadra (la de los Conventuales), una de las voceras del sindicato de personas que se dedican a esa actividad, tuvo que trasladarse a otra zona.