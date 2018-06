Los caballos no desfilan en el Sauce por la gripe

Ningún caballo desfilará hoy durante los actos celebratorios del 254° aniversario del natalicio de José Artigas a cumplirse en la ciudad de Sauce. La suspensión de esta actividad resuelta por la Intendencia de Canelones se debe a la aparición del virus de influenza en equinos, una infección respiratoria aguda.

El municipio local y el Comité Patriótico de Sauce que organiza los festejos estuvieron de acuerdo en atender una resolución del Ministerio de Ganadería tomada el pasado 11 de junio, cuando se suspendió transitoriamente el movimiento de equinos en todo el territorio nacional excepto los destinados a faena. La medida autorizó los eventos de concentración únicamente con animales provenientes del departamento donde se realizan las actividades.

Dado el hallazgo de los primeros casos de gripe equina en Salto, Paysandú y Colonia, la Unión de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay invitó a concurrir a la celebración con banderas y estandartes habituales de las aparcerías y sus típicos atuendos gauchos pero para desfilar a pie.

Estaba previsto que llegaran 700 caballos y la organización consideró imposible implementar todos los recaudos para proteger a los animales.

El diputado nacionalista Gastón Cossia se comunicó en la tarde de ayer con el director ministerial de los Servicios Ganaderos Eduardo Barre para manifestar su inquietud y plantear también la suspensión de actividades en los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, y la necesidad de convocar en forma urgente a la Mesa Equina, ámbito de consulta y coordinación institucional. Según dijo Cossia a El País, debe fortalecerse el Servicio de Sanidad Animal, el control y vigilancia epidemiológica.

En carrera.

Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, con la firma del doctor Barre, la dirección general de Servicios Ganaderos autorizó "los eventos de concentración de animales de la especie equina", desde las domas hasta los remates o las carreras en hipódromos, siempre y cuando se haga constar que los animales fueron vacunados contra la influenza y rinoneumonitis, y no presenten signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas.

El representante nacional y veterinario de profesión Gastón Cossia se confesó sorprendido ante esta última decisión ministerial. "Se sigue con la actividad normal y entonces se fuerza a los caballos que no tienen síntomas a entrenar. No les importan los animales. Hay carencias de los servicios oficiales, económicas, de recursos humanos". Para Cossia, el área equina es clave y debe reforzarse con profesionales muy formados y desplegados en todo el territorio, "porque hay actividades hípicas los fines de semana en casi todos los departamentos. Esta enfermedad no es tan grave, no contagia a los seres humanos, pero el muermo o el Virus del Nilo del Oeste, zoonosis muy graves, están en la región y exigen un servicio oficial muy fuerte para prevenir".

El servicio veterinario del Hipódromo de Las Piedras confirmó que el domingo había en las villas del entorno y en los studs 76 caballos afectados por la gripe; en Maroñas otros 2 tenían signos clínicos de afección de las vías respiratorias altas aunque faltaba confirmación de los análisis de laboratorio. La gerencia de los hipódromos intimó a la regularización de la sanidad y la vacunación.