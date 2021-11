Proponen instalar fotogalería en el entorno del Obelisco en homenaje a Aguirre y Tarigo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Evalúan la instalación de una fotogalería en los alrededores del Obelisco de Montevideo para conmemorar la figura de Gonzalo Aguirre (1940 - 2021) y Enrique Tarigo (1927 - 2002), exvicepresidentes de la República que tuvieron un gesto inolvidable en la historia reciente: escribir la proclama que leyó el actor Alberto Candeau el 27 de noviembre de 1983 ante "Un río de libertad", como se denominó luego la instancia que reunió a cientos de miles de uruguayos que reclamaban la vuelta a la democracia.

La iniciativa fue presentada a comienzos de mayo por Mariana Blengio, quien además es directora del Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que analiza estas solicitudes tomó la iniciativa"con muy buena recepción", y ahora se trabaja en su instalación, que podría ser para fines de año o comienzos de 2022, dijo Blengio en diálogo con El País.

El planteo original señalaba la instalación de una placa en las inmediaciones del Obelisco, que "evoque la autoría de la proclama" por parte de Aguirre y Tarigo. Integrantes de la Comisión le plantearon que frente a una solicitud previa de instalar una imagen del acto multitudinario, se pudiera avanzar hacia una fotogalería que no solo comprenda la icónica foto de José Plá, sino que se incluya la proclama y otros elementos, lo que fue considerado con buenos ojos por Blengio.



Se estima que la fotogalería estará emplazada en una zona próxima al monumento en memoria de Candeau, enfrente al Obelisco, y que incluirá el texto de la proclama, una referencia a Aguirre y Tarigo, la foto histórica y otra referencia al contexto histórico, explicó Blengio.



Consideró que esta proclama es un "emblema, un símbolo, que nos ha acompañado a lo largo del tiempo por la lucha por la democracia". En la carta, a la que tuvo acceso El País, Blengio destaca que Aguirre y Tarigo "lograron reunir en ese manuscrito la esencia de ese atronador mensaje, cuyo contenido, hizo erizar de emoción con cada una de las palabras, no solo a los 400.000 que se reunieron desbordando el monumento, como a muchos otros que no pudiendo asistir por la oprobiosa ilegitimidad de un régimen, lo vivieron también, estando en reclusión o lejos de nuestras tierras en un involuntario exilio".

Amparándose en el artículo 4 de la ley 19.641, de sitios de Memoria, que considera a dichos sitios aquellos donde se verifique "la realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática", entre otros, Blengio enfatiza que "es el manuscrito en sí mismo y por ende quienes lo redactaron, la materialización y testimonio indiscutible de un acto de resistencia".



Blengio destaca que esta iniciativa es un "homenaje al pueblo uruguayo, lo que significó la lucha por el Estado de Derecho y la recuperación de las instituciones democráticas". Además, enfatizó que tanto desde el ámbito de la IMM como a nivel parlamentario fue "más que bien acogida esta iniciativa".



Hasta el momento, tuvo una reunión "muy positiva" con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ante quien se planteó esta iniciativa dado que se emplazaría en un espacio público. Además, le comunicó la propuesta a la vicepresidenta Beatriz Argimón, ya que es una iniciativa que "implica que esté en conocimiento y tenga el apoyo parlamentario de la Asamblea General". Aguirre y Tarigo fueron vicepresidentes de la República, y por tanto presidentes de la Asamblea General.



Entre 400.000 y 500.000 personas se acercaron entonces hasta el Parque Batlle el 27 de noviembre de 1983, lo que lo convirtió en uno de los eventos de masas más grande en la historia del país. Bajo la consigna “Por un Uruguay democrático sin exclusiones”, 130 personas, entre políticos, sindicalistas y empresarios opositores a la dictadura, ocuparon el estrado al pie del Obelisco para escuchar la proclama leída por Candeau, que habían escrito Aguirre y Tarigo.