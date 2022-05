Buscaba a su niñera y la encontró después de 45 años en Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pastor de una iglesia en España emprendió la búsqueda de Ana, su niñera. Después 45 años en los que no volvieron a cruzarse, y tras comenzar la campaña “Encontrando a Ana”, el hombre finalmente logró hallarla. El emotivo reencuentro entre ambos fue compartido a través de un video en TikTok.

La historia entre ambos comenzó hace tiempo atrás. Juan Jonsson o “Juanito” conoció a Ana Jiménez en Cochabamba, Bolivia. A pesar de haber nacido en Suecia, los padres de Jonsson debieron de relocalizarse cuando este era pequeño por motivos laborales. Una vez allí, dieron cuenta de que no tenían tiempo para cuidarlo.



Es por eso que decidieron contratar a una niñera, que resultó ser Jiménez. La mujer de 78 años llegó a la vida de esta familia cuando tenía 31 solamente. Con el correr de los años, la relación entre ambos creció hasta el punto de en que se hicieron inseparables. Su vínculo llegó a su fin cuando Jonsson se mudó a España.



Sin embargo, nunca olvidó a Ana. Tal es así que tuvo la idea de abrir una página web con el título “Una ayuda para Ana”, iniciativa mediante la cual pretendió recolectar donaciones y así poder emprender el viaje de regreso en Bolivia. Una vez consiguió los fondos necesarios, fue a su reencuentro.



Juan jamás hubiese podido dar con la niñera de no poder ser el hijo de Ana, quien le escribió por redes sociales al enterarse de su convocatoria y decidió a ayudarlo. De esta manera, el “niño sueco” viajó desde Fuengirola, ciudad española ubicada en la Costa del Sol, hasta Yacuiba, donde reside la mujer.



Las imágenes compartidas en la plataforma china muestran la travesía de Jonsson hasta llegar a la casa de Ana. “Ella sabía que alguien iba a ir a visitarla, pero no sabía quién”, reveló en una entrevista con Aquí en vivo. Estando uno frente al otro, el hombre se acercó despacio y le dio el abrazo.



“Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Cuando él era un niño, yo estaba triste de haber perdido a mis hijos, entonces él y su familia llegaron como un regalo de Dios”, contó Ana durante la emisión televisiva. Una vez juntos, recordaron los bellos momentos que pasaron juntos e intercambiaron fotos.



En los últimos tramos de la entrevista, la niñera de 78 años se limitó a contar algunas de las experiencias que vivió junto a “Juanito”. “Yo me quedaba con Juanito, él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo”, recordó la mujer.



Aprovechó el momento para recordar también cómo se habían apodado el uno al otro: “Yo le decía ‘mi cholo sueco’ y él me decía ‘mi nana’”. Finalmente, Juan explicó que el objetivo de la búsqueda era poder retribuirle todo el amor que le había dado. “Soy un privilegiado”, completó.