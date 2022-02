Brasil: exigencia de vacuna a niños turistas tiene excepción si ingresan por vía terrestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras los cambios en las exigencias para el ingreso de niños a Brasil desde el 14 de febrero, se generaron dudas en torno a la obligatoriedad de la pauta completa de vacunación contra el coronavirus para los menores de 5 a 12 años.

Según una nota informativa publicada por el Ministerio de Salud de Brasil este lunes, a la que pudo acceder El País, la normativa vigente exige que los niños que procedan de países que comenzaron a vacunar a menores presenten la pauta completa de vacunación para ingresar al país. “Si no la tienen, deberán realizar cuarentena”, dijeron a El País fuentes de la Embajada de Brasil en Uruguay.

Sin embargo, la nota aclara que, en caso de acceder al país a través de transporte terrestre, brasileños y extranjeros mayores de cinco y menores de 18 años, que no tengan comprobante de vacunación porque en su país no se haya podido acceder a la vacuna, no deberán presentar el certificado.

En el caso de Uruguay, dado que la vacunación en esa franja etaria comenzó en enero, es probable que los niños no tengan la pauta completa de la vacunación si van a viajar por Carnaval o Semana de Turismo. Por lo tanto, con una sola dosis sería suficiente para que les permitieran el acceso. Desde la Embajada recalcaron que los detalles los irá ratificando el Ministerio de Salud de Brasil.