BPS alerta a jubilados por fraudes y publicidad engañosa: así es la maniobra

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado este viernes en el que “exhorta” a la población –especialmente a jubilados y pensionistas- a “extremar cuidados ante posibles maniobras fraudulentas o publicidad engañosa”.

¿Qué motivo a que el organismo divulgara esta alerta? El BPS recibió denuncias relativas a empresas de acompañantes que ofrecen sus servicios y también afirman que es obligatorio la contratación de los mismos. “Exhortamos a la población, y sobre todo a jubilados y pensionistas, a extremar cuidados y no proporcionar datos o información personal”, sostiene el BPS.

Además, el organismo subraya que no ofrece “ningún servicio privado asociado con las jubilaciones, pensiones o subsidios por enfermedad que paga” ni tampoco “solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como no requiere pagos para efectuar ningún trámite”.

En esta línea, el organismo recuerda que, ante dudas, se puede contactar con el BPS mediante sus canales oficiales:

Teléfono: 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el Interior

Sitio web: www.bps.gub.uy

Facebook: BPS - Banco de Previsión Social