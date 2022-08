Bomberos prepara entrega de una zona del Punta Shopping y espera demolición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es catastrófico el daño que causó el incendio que se inició en el local de Tienda Inglesa en Punta del Este. Y es que se vio afectada la estructura del supermercado y del Punta Shopping así como de varios comercios que funcionan dentro, algunos con pérdidas totales de su mercadería. Con el paso de los días, la presencia de Bomberos es cada vez más reducida y los efectivos se preparan para realizar la primera entrega de un área a sus dueños entre hoy y mañana. Se trata de la superficie a la que no le llegó el fuego por lo que fue menos afectada.

Luego, hay otras dos zonas que aún no serán devueltas. Una es considerada “roja” por el peligro inminente de derrumbe que existe, área que ocupa toda Tienda Inglesa. La otra se catalogó de “intermedia” y está a la espera de que los propietarios “evalúen si la pueden salvar o hay que hacer algún tipo de refuerzo”, dijo a El País el comandante de Bomberos del interior, Martín Bogao.



¿Cuál es la situación actual en Tienda Inglesa? Aún persiste un “poquito de temperatura pero, como no se puede entrar, van a tener que coordinar con Bomberos cuando hagan la demolición para que vayamos y, en caso de que exista algún riesgo por las brasas, hacer un enfriamiento”, comentó el jerarca.



Bomberos, de a poco, reduce su personal de guardia en el lugar. Ayer quedaron 10 personas repartidas en dos grupos de cinco. Ahora se espera a que las empresas terminen sus evaluaciones y pidan los permisos de derrumbe necesarios en la Intendencia Municipal de Maldonado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El miércoles, la directora de urbanismo de la comuna de Maldonado, Soledad Laguarda, indicó a El País que “hay una parte, que es directamente el supermercado, que colapsa en estos días o se demuele”. También se evalúa “hasta dónde llegará la demolición, porque podría tomar algunos locales del shopping”, añadió. Por ahora, habrá que esperar a ver cuál es la decisión que toman Tienda Inglesa y Punta Shopping.



Por otra parte, el gerente de marketing de Punta Shopping indicó en rueda de prensa ayer que harán una evaluación del lugar cuando estén habilitados. Primero ingresarán técnicos y después los prevencionistas para determinar por dónde se puede circular ya que hoy es “prácticamente imposible entre el barro, los vidrios y pedazos de escombros que hay por todos lados, hasta posibles lugares de derrumbe”. El tercer paso será que los dueños de los locales puedan entrar con los aseguradores. Para después dar comienzo al proceso de reconstrucción.



También contó que van a evaluar cuáles locales podrán tener su “ubicación pronta para el verano”. “El resto los asignaremos en contenedores, carpas o nuevos espacios que podamos llegar a generar”, añadió.

Dinero

Los daños materiales en un incendio son sinónimo de consecuencias económicas. Tienda Inglesa y Punta Shopping estaban asegurados pero con condiciones diferentes. La distinción se debe a que la edificación es una propiedad horizontal de dos unidades con dueños distintos. Además, hay que tener en cuenta a cada uno de los locales dentro del centro comercial. Habrá que ver qué porcentaje de las pérdidas podrá recuperarse, ya que depende del monto de las pólizas y sus condiciones.



El 100% del local de Tienda Inglesa y un tercio de Punta Shopping son del Banco de Seguros del Estado (BSE) -las otras partes son de SURA y SBI. Su presidente, José Amorín Batlle, contó a El País que se hará una liquidación provisoria sobre la que se dará un adelanto del seguro. El jerarca colorado explicó que no es la primera vez que se toma una decisión similar y puso como ejemplos el tornado que hubo en Dolores en 2016 y los incendios forestales de este año.



Una de las variables que se tiene en cuenta para dar un adelanto son los 400 puestos de trabajo que se perdieron por el incendio del local de la cadena de supermercado. Amorín Batlle indicó que la liquidación final puede demorar varios meses, por lo que no se espera por esta para comenzar a pagar. En ese sentido, contó que irán “haciendo adelantos en la medida que se van haciendo reparaciones o reconstrucciones”.

Las teorías conspirativas muchas veces aparecen. El jerarca aclaró que el BSE “estudia a fondo que no se trate de un fraude” y tienen la “certeza de que no lo fue”. Y añadió: “Además, hay videos de cómo empezó el incendio. Hay un horno que se prende fuego y van dos hombres con bomberitos y otro con una manguera. No obstante, por supuesto que nuestros liquidadores, que son personas con muchísima experiencia en estos temas, van a ver todo eso. Si es un fraude, se dan cuenta”.



Otra duda que puede surgir es cuánto le afecta al BSE realizar un desembolso de unos US$ 20 millones, que es la cifra del seguro de Tienda Inglesa. Amorín Batlle explicó que el BSE facturó US$ 1.100 millones en 2021 y tuvo una ganancia de US$ 143 millones. Asimismo, la “gran mayoría de este volumen está reasegurada”, es decir, que otro seguro se hace cargo. Por lo tanto, un “siniestro de estos, que va a costar algún millón de dólares pero tenemos la enorme mayoría reasegurado, al banco no lo mueve nada”, aseguró.

Bomberos trabajan en el incendio en Tienda Inglesa. Foto: Ricardo Figueredo.

