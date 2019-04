Bolsas plásticas se están cobrando más caras y no cumplen con la normativa, según Dinama 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El objetivo de la reglamentación que regula el uso de las bolsas plásticas es desestimular su consumo: lo mejor es que no se utilicen, pero en caso de hacerlo deben ser biodegradables para que se afecte lo menos posible al medioambiente.



La ley, que fue reglamentada en enero y que entrará en vigencia el 1° de julio, prohíbe la comercialización o entrega de cualquier otro tipo de bolsa que no sea biodegradable, de un tamaño específico, con capacidad para contener elementos de hasta seis kilogramos y con un logo identificativo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Cada bolsa tendrá un costo de $ 4 por unidad (0,82 Unidades Indexadas al valor actual).



Sin embargo el cobro de las bolsas comenzó a funcionar tres meses antes de lo estipulado, este lunes 1° abril, a partir de un acuerdo entre el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU).

“Nos preocupa que la población esté desinformada”, dijo Alejandro Nario, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en declaraciones recogidas por Presidencia este martes luego de que trascendiera la noticia del adelanto del cobro por las bolsas.



Si bien aclaró que los comerciantes no están actuando fuera del marco legal, aseguró que "se quedan con la recaudación de esas ventas y no la destinan al fin acordado", como son acciones en favor del medioambiente.

El cobro además no se realiza correctamente ya que las bolsas que se entregan a cambio de los $ 4 no cumplen con la normativa que garantiza un menor impacto ecológico −no son biodegradables− y por tanto deberían incluso ser más económicas.



"Siempre nos han transmitido (los comerciantes) que no quieren recaudar con esto, sin embargo estamos hablando de un costo que va entre $ 0,6 y $ 0,9 (de cada bolsa plástica "común") a $ 4. Eso va a generar un ingreso monetario y queremos hablar con ellos a ver cómo tienen pensado destinarlo a cuestiones ambientales", indicó Nario en diálogo con el programa radial En Perspectiva este martes.

Nario agregó que el dinero recaudado por el cobro de las bolsas no tiene todavía un fin específico si bien indicó que los tributos ambientales siempre tienen como fin objetivos ambientales y no la recaudación.



El director de la Dinama explicó que como no se tiene un órgano que controle el ingreso de dinero por esta reglamentación se debe apelar a que los comercios se queden con la plata para luego coordinar el destino.



Nario adelantó que les transmitirá a las agrupaciones de comerciantes en un encuentro que tendrán este miércoles que si decidieron adelantar la ley deben hacerlo con todo lo que la reglamentación incluye, el tipo de bolsas en circulación, por ejemplo.