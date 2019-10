Billete de 5 de Oro millonario se vendió en un asentamiento; ¿cuánto dinero le queda al ganador?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves 10 de octubre se sorteó un 5 de Oro millonario con pozos acumulados de $106.144.439, equivalente a casi US$ 3 millones.

Los números que salieron -hubo solamente un cupón ganador- se jugaron en el Almacén San Jorge, ubicado en Camino del Oriente y calle 3, en el asentamiento El Monarca, muy próximo a la ruta 8, en el departamento de Canelones.



Según informó a El País el gerente comercial de la Banca de Loterías y Quinielas, Fernando Martínez, en estos casos el Estado aplica los siguientes descuentos. Por un lado, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) recauda el 5% del pozo, que en este caso son $5.307.222, unos US$ 142.744, de acuerdo al tipo de cambio de ayer del Banco Central del Uruguay (BCU).



Además, el Estado le aplica un descuento por concepto del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) de un 12%, que se calcula sobre el pozo menos el monto de la apuesta ($30). Esta suma representa $12.737.329, unos US$ 342.585.



Luego de aplicarse los descuentos, el ganador obtiene un pozo de $88.099.888, lo que representa US$ 2.369.486.