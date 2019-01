Bienvenido el glamour a Punta

Periodistas y paparazzis se agazaparon en la entrada principal del Enjoy el Día de los Inocentes. Llevaban cámaras, celulares, grabadores y micrófonos con miras a capturar la imagen de algún famoso o conseguir una declaración, aunque fuera fugaz y escueta, en la primera aparición pública y masiva de figuras en Punta del Este.

Nicole Neumann dijo presente muy temprano a la fiesta de Revista Gente. Su vestido dorado de Sisters Solnicki era acorde al “dress code” de brillos que se fijó para el evento inaugural de celebridades en el balneario top.



La rubia argentina era una de las más esperadas por la prensa, pero su paso fue sin pena ni gloria: posó para las fotos con el banner detrás y siguió expresa por el pasillo sin decir una palabra.

Cambio de frente.

Pampita Ardohain llegó media hora después y acaparó la atención de todos con un vestido plateado del diseñador Marcelo Giacobbe. Se metió a los periodistas en el bolsillo con simpatía, buen humor y paciencia. Frenó para hablar con cada uno que le pedía una nota. Contó que asiste a la fiesta de Revista Gente desde hace 18 años y que siempre que la inviten cumplirá porque “me ayudaron mucho al principio de mi carrera. Ellos me bautizaron Pampita”.

La noche anterior cenó con Pico Mónaco en el restó que el tenista tiene en Manantiales, Casa Babel, y se dijo que la pareja se habría comprometido en ese ágape, pero ella se encargó de desmentirlo. “No es verdad. No sucedió, es invento de alguien”, dijo a El País.



Pampita se escapó por la tangente con astucia cuando el notero de Crónica TV acotó que la razón de esos rumores es que quieren verla casada y de blanco: “Ahora estamos bien, todas las etapas son lindas”, dijo.



Cruzó el charco sin sus tres hijos. “Esta vez me toca pasar con ellos en febrero, ahora están con el padre, siempre son intercaladas las vacaciones, pero tengo muchos amigos acá”, contó a El País.



Pampita ya firmó para continuar en 2019 con el ciclo de entrevistas Pampita Íntima por Net TV. “El canal es nuevo, hay un montón de propuestas, veremos qué surge”.



Debutó en cine con Desearás al hombre de tu hermana (Diego Kaplan) en 2017, y aunque escucha ofertas para volver a la pantalla grande, descarta hacer una tira diaria. “Prefiero aprovechar el tiempo en la conducción e ir creciendo en ese terreno que me sale bastante mejor que la actuación”, comentó entre risas.

Verborrágico.

El siempre polémico Martín Liberman fue de jean y remera a la gala. Se acodó a las vallas durante largo rato y comentó estar feliz de cerrar otro año en el balneario que ama.



Es el verano número 33 que el periodista deportivo pasa en Punta del Este. Los tiene contados. Y todavía frecuenta aquellos paradores a los que iba de niño con su padre: Porto 5 e I’marangatú.



Dijo a El País que la selección argentina es “un enigma” de cara a la Copa América. “Es un proceso nuevo con un técnico (Lionel Scaloni) que no conocemos, sin experiencia y no sé con qué jugadores”. Volvió a repetir que no quiere más a la vieja camada porque la albiceleste necesita “pibes jóvenes, con hambre y ganas”.



Elogió a Tabárez y a los jugadores celestes: “Tienen un temple y una entrega única”. Dijo que Suárez, Cavani, Godín, Cáceres, Bentancur y Nández juegan bien y tienen futuro, pero ve a Brasil con pasta como campeón de América. “Son los mejores por lejos, el resto verá si puede arañar algo”, sentenció.



En 2019 seguirá en Fox y en la radio, pero no volverá jamás al Bailando, donde se sintió sapo de otro pozo. “No le encuentro nada positivo a mi experiencia ahí, pero si todo lo que pasó sirvió para que conociera a Ana (López), entonces valió la pena”, dijo sobre su actual pareja, y excompañera de baile en el certamen.



Sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli incursione en la política, dijo que considera que tiene potencial.



“Es Tinelli, es muy popular, arrastra muchos votos, la gente lo quiere, pero la política es otra cosa, hay que ver cómo le va”.