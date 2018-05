Los beneficios de aprender un idioma en el extranjero

Cada vez son más los uruguayos que se animan a viajar al exterior para estudiar idiomas. Y es que aprender la lengua en su país de origen es la mejor forma de hacerlo. Las razones son varias: desde que uno se despierta hasta que se acuesta está en contacto con el idioma, le permite aprenderlo de forma más efectiva y en menos tiempo, además de vivir un intercambio cultural que enriquece su visión global del mundo. En definitiva, es una experiencia de vida.



Para no perderse la oportunidad de hacerlo y aprender una lengua en tiempo récord, la escuela internacional de idiomas más grande del mundo con presencia en más de 116 países, Education First, ofrece planes a medida para cada persona.



Sus cursos se imparten en nueve idiomas y en ciudades de todos los continentes. En Uruguay hace más de cinco años funciona una oficina con el fin de asesorar a los uruguayos con los diversos planes que ofrecen la experiencia de vivir una inmersión real en el idioma y su cultura.



Su principal diferencial es su metodología, la cual garantiza un rápido aprendizaje. Su método Efekta Learning System permite que una persona suba un nivel completo cada tres meses de estudio. “Es decir, que en un año y medio pasas de no tener conocimientos en inglés, a un nivel avanzado como CPE”, ejemplificó la country manager de ‎EF Education First, Valentina Bermúdez.



Esto es posible gracias a que combina métodos de enseñanza en el aula con la inmersión cultural. Asimismo, por su constante inversión en su red de investigación y desarrollo enfocada en mejorar el tiempo de aprendizaje del inglés para actualizar y mejorar su metodología.



Esta red incluye a universidades de prestigio mundial como Cambridge University (responsable de los exámenes que muchas personas toman en Uruguay como PET, FCE, CAE, CPE), la Escuela de Graduados de Pedagogía de Harvard University, la Universidad de Pekín, entre otras.



Asimismo sus programas están orientados tanto a aprender un idioma en particular como para preparar exámenes internacionales o lenguas enfocadas en negocios. La escuela permite además efectuar un test, que tarda 10 minutos, o tomar uno más extenso para obtener un resultado exacto de inglés y agrégalo a la cuenta de LinkedIN.



Para conocer más sobre las promociones del centro educativo, se puede ingresar a este link o enviar mail a [email protected].



VIDEO. El campus de New York de EF es uno de los destinos más demandados.

SOBRE education first

Las respuestas a las 10 preguntas más frecuentes de EF

1. ¿Cómo es estudiar con Education First?

Enseñan idiomas donde se hablan combinando el aprendizaje en el aula con la inmersión cultural. Los estudiantes viajan a sus campus alrededor del mundo para tomar los programas. Por ejemplo, inglés en Nueva York, Londres, Manchester, Sídney, francés en París o japonés en Tokio.

2. ¿Cómo son los programas EF?

Se arman a medida. Es el estudiante quien elige el idioma que quiere estudiar, el destino, el lunes que quiere comenzar, la carga horaria del curso, la duración y el alojamiento, entre otras cosas.

3. ¿Qué idiomas puedo aprender y dónde?

Tienen más de 50 campus alrededor del mundo donde se enseña inglés, español, italiano, francés, alemán, japonés, chino mandarín y coreano; además, tienen previsto abrir árabe en Dubái y portugués en Lisboa en 2019.

4. ¿Para qué edad son los programas de EF?

Sus programas se dividen por edades (y niveles, obviamente): Juniors (12 a 15 años), adolescentes (16 y 17 años), jóvenes adultos (18 a 24), mayores de 25 años y ejecutivos. Cada segmento tiene programas y clases específicos.

5. ¿Dónde puedo ver toda la información de programas, destinos y precios?

Es posible solicitar la revista de EF, donde encontrarás todo. Podés optar por recibirla por email o en tu casa (se envía a todo el país) de forma gratuita solicitándola en el sitio web: www.ef.com.uy

6. ¿Cómo son los programas? ¿Cuándo comienzan?

Los programas se dividen en dos opciones: comienzo flexible y larga duración.



Los primeros son de dos semanas en adelante y empiezan todos los lunes. Están orientados a idiomas, inglés de negocios y preparación de exámenes, principalmente.



Los programas de larga duración tienen comienzos en enero, abril, junio, septiembre y noviembre; y se enfocan en idiomas, Preparación Universitaria (para grado, postgrado, MBA, Doctorado), Preparación de exámenes internacionales, Programas de Diploma Avanzado en inglés y francés para Negocios, Relaciones Internacionales, Medios y Arte, Diseño de Modas y Hotelería y Turismo, Año sabático multilingüe, entre otros.



7. ¿Necesito tener un nivel de idioma?

No, hay programas para todos los niveles. No es necesario tener ningún conocimiento.

8. ¿Cuál es la mejor época para viajar?

Depende de los hobbies y preferencias de cada uno. Ya se viene el verano en el hemisferio Norte por lo que es ideal para estudiar en EE.UU., Canadá o Europa.

9. ¿Cuál es el destino que más elijen los uruguayos?

El campus de Nueva York es uno de los destinos más populares por su tamaño y características. Solía ser una universidad estadounidense, por lo que es como estar en una película, tiene 11 edificios, gimnasio, piscina, canchas de futbol, tenis, basquetbol, dos cafeterías y hasta un Starbucks.

10. ¿Cómo me contacto con EF?

Para contactarse con la empresa puede llamar al 2628 5931. Escribir al whatsApp al 095273139, pasar por las oficina en Pablo Galarza 3603 piso 2

o enviar un email a [email protected]