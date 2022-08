¿Cómo beneficia la diferencia cambiaria a los salteños que cruzan a comprar del lado argentino?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo tiene 41 años, es funcionario público y padre de dos hijos. Trabaja en su oficina de lunes a viernes y los fines de semana hace una fila de largas horas para pasar de Salto a Concordia, de lado argentino. Llena el tanque de combustible de su camioneta y pasa por el supermercado para hacer un surtido.

“Encontré la manera de hacer rendir el sueldo, gano unos $ 40.000 en la mano y $ 10.000 se me van entre luz, agua y teléfono. Con el resto tengo que vivir, en mi casa hay dos chiquilines de 15 y 17 años, el costo de vida va en aumento y no llegaba ni por asomo a fin de mes”, contó a El País.



Pero desde que puede cruzar el puente su vida tuvo un aliciente económico ya que, aprovechándose de la diferencia cambiaria, puede hacer rendir su dinero de otra manera en Argentina. Allí compra lo que necesita a precios hasta tres veces más baratos.

Lo mismo le pasa a Pablo que con 43 años es empleado de una empresa privada que vende electrodomésticos.



“En mi casa somos cinco, entran unos $ 55.000 por mes entre mi señora y yo. Y vivir acá es muy caro”, afirmó. Por eso, cruza la frontera.



“No voy seguido para no estar seis horas haciendo cola en el puente, pero las veces que voy, una vez al mes más o menos, la plata te rinde de otra manera. Compras comida, pones nafta, te das un gustito y eso en Uruguay con los precios de acá es imposible”, sostuvo.



Tanto Leonardo como Pablo destinan alrededor del 20% de sus ingresos mensuales en negocios de Concordia, porque aseguraron que “vale la pena”.



Tampoco consideraron que sus actos afecten la economía salteña. “La mayoría de la plata la gasto acá (en Salto). Te imaginás que si alguno se funde no va a ser por lo que gasto yo”, comentó en tono jocoso.

Pero no se trata de unos pocos. Su práctica es replicada por alrededor de 30.000 personas al mes que compran en la vecina orilla.



Si se tiene en cuenta que en las góndolas de un supermercado de Concordia, un kilo de harina vale $ 23 uruguayos o un litro de aceite de oliva cuesta $ 110 uruguayos, la diferencia con el mercado uruguayo suele ser cuatro veces mayor. Y lo mismo ocurre en prácticamente cualquier rubro que se analice.



“Nunca la diferencia cambiaria fue tan favorable al Uruguay. Es algo histórico. Estamos cambiando el peso argentino a 0,15 por cada peso uruguayo. Te imaginas que si no aprovechan ahora no se aprovecha más”, dijo Leonardo Boruchovas, vicepresidente del Centro Comercial de Salto. En este sentido, agregó que el problema de los precios pasa por saber con cuánto va para los importadores.

“La misma pasta de dientes que sale de San Pablo (Brasil) es la que se vende en Concordia y en Salto con precios de este lado del río muy superiores a los de la vecina orilla. Pero es la misma pasta dental, la misma -remarcó-; entonces el tema es saber qué es lo que hace que en Salto salga todo más caro que en Concordia”.



Días atrás el senador colorado y exintendente salteño, Germán Coutinho, dijo que “la situación en Salto era de alerta roja”. Y exigió soluciones urgentes como “la quita del IVA a los productos de la canasta básica”.



Sostuvo a su vez que uno de cada cinco comercios está enviando personal al seguro de paro. Esto fue ratificado a El País por la presidente del Centro Comercial de Salto, Vera Facchín.



Otro elemento que auguran podría mitigar la situación sería una baja en el costo de aranceles de tarjetas que impactarían positivamente y atendería el reclamo histórico del sector empresarial. Otra de las propuestas apunta a aumentar el porcentaje de descuento en el IMESI a las naftas. Es una medida de claro efecto directo al consumidor final”, aclaró Vera Facchín.

Aunque agregó que lo fundamental es llegar a medidas que resuelvan la problemática de fondo. “La solución debería aportar alternativas y propuestas de incentivos a políticas de ventas y que permitan una reducción de los costos empresariales. La urgencia está instalada y si no se toman medidas esto no tiene fondo. Los problemas y las posibles soluciones están planteadas”, aseguró.

“El consumo de los uruguayos es alto”



El presidente del Centro de Comercio y Servicios de Concordia (Entre Ríos), Adrián Lampazzi comentó a El País, que la situación del comercio de Concordia se ve afectada por la inestabilidad económica que vive Argentina, con un dolar con tendencia alcista lo que hace que “el dinero que percibe el asalariado no solo no alcance sino que además se devalúe cada día”.



Lampazzi añadió que “el consumo de los uruguayos es relativamente alto, pero no siempre consume del comercio local” y diferenció que las mayores compras son productos de primera necesidad y lo hacen en las cadenas de supermercados, que son empresas de capitales extranjeros.

También dijo que hay algunos sectores donde conviene más comprar en Salto que en Concordia, como el de los neumáticos.



Por último, el empresario argentino resaltó que, más allá de la eventualidad de la diferencia cambiaria, “la idea es que se genere en ambas orillas un polo productivo y social más fuerte. Nos distanciamos con la pandemia, pero estamos trabajando para recomponer”.