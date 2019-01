Benech sobre concentración de Un Solo Uruguay: "Todo está politizado"

A un año la multitudinaria movilización de Un Solo Uruguay en Durazno, el grupo convocó a una nueva concentración que será este miércoles 23 de enero en la Sociedad Rural de Durazno.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, aclaró esta mañana a Teledía que en la cartera tratan "permanentemente de atender, de dar respuesta, escuchar y atender las propuestas".

"He recibido y recibo a todos los que me piden (reuniones) cuando son temas de mi cartera, del agro. Siempre los he recibido. No le digo a nadie que no. El año pasado recibí 14 veces a las gremiales", añadió.

Y al ser consultado sobre el carácter político del movimiento Un Solo Uruguay, Benech dijo que "en Uruguay todo está politizado".



"Estamos en un país libre, pero todos tenemos un corazoncito. La diferencia es que yo no lo oculto, lo tengo, lo defiendo y todos deberíamos hacer lo mismo", opinó.

Según el ministro, "seguramente" en este movimiento hay quien también lo tenga y eso es algo "fácil de verlo los actores políticos que están presentes. Si es un movimiento político no sé, pero los he escuchado claramente decir a algunos de ellos que lo que quieren es cambiar el gobierno".



"No todos, no quiero ser injusto, pero en un año electoral en Uruguay donde todo está politizado, es difícil mantenerse inocuo", concluyó.

Más o menos que el año pasado: una incógnita

Dentro de la organización no tienen claro cuánta gente acudirá al encuentro. Si bien se espera que algunas lleguen la noche anterior y acampen está previsto que el acto central se concrete sobre las 16 horas en Santa Bernardina.

La proclama estiman que será más larga que el año pasado debido a que sumaron aportes recogidos en una asamblea realizada el 8 de enero.

Este año, el Movimiento Un Solo Uruguay no hará diagnósticos, sino que la meta es aportar propuestas generadas a lo largo de más de un año de trabajo. “La idea para el próximo miércoles 23, si bien repetimos la fecha y el lugar, es encarar el mensaje de una forma totalmente diferente a la de 2018. El año pasado fue un mensaje de diagnóstico y reclamo ante la inoperancia estatal que veíamos”, reconoció Guillermo Franchi, vocero del movimiento a El País.