Ballena encallada en Rocha logró ir al mar y volvió; "está viva, pero no se va a hacer más nada", afirman

Este domingo por la tarde fue hallada una cría de ballena jorobada en la costa de la Laguna de Rocha. Tras el trabajo conjunto entre voluntarios de diversas ONG y funcionarios de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) se logró devolver el animal al mar, pero regresó a la costa.

"Hasta última hora de ayer, estaba en sus últimos movimientos leves, no demostraba vitalidad. Estaba con la mayor parte del cuerpo en el agua cuando la estimularon para que saliera; por sus propios medios logró ir mar adentro, pero volvió a salir a la playa", detalló este lunes a El País Rodrigo García, director de ambiente y cambio climático de la Intendencia de Rocha.



"Esta conducta es común de una lesión grave, infección o enfermedad. Tampoco se descarta contaminación", puntualizó.



“Está viva, pero no se va a hacer más nada. No hay equipamiento. Después de tantas horas, (el mar) solo tiene posibilidades de devolverla y que después aparezca muerta”, dijo a El País Richard Tesore de SOS Fauna marina.