Bajo agua, colapsa la recolección de basura en Salto

Una ciudad sin limpieza

Faltan camiones y recurrirán al ejército por riesgo sanitario

LUIS PÉREZ / SALTO

El servicio municipal de recolección de residuos domiciliarios de Salto colapsó en los últimos días y ayer lunes llegó a funcionar un solo camión de los ocho con que cuenta el sector.

La molestia de los vecinos y la preocupación por la emergencia que se vive el departamento a raíz de la leishmaniasis y ahora por las inundaciones, llevaron a que en la tarde de ayer los directivos del sindicato de los municipales se reunieran con el Intendente Andrés Lima para reiterarle viejos planteos que refieren a la necesidad de un mejor mantenimiento mecánico de las unidades de carga, así como la compra de otras herramientas para atender la demanda que genera la recolección de residuos.

Desde hace varios meses, se anuncia que la Intendencia adquirió dos recolectoras nuevas para vaciar contenedores, pero las mismas no llegan y tampoco existe stock de repuestos en talleres para recambios mecánicos de las recolectoras actuales.

El Presidente de Adeom, Pablo Pereira explicó que la situación que se ha generado con esta falta de recolección de basura no es atribuible a los empleados del sector, sino que el sindicato responsabiliza a la administración municipal por la anomalías que se están generando. "La única unidad disponible que tuvo el sector en la tarde de hoy (por ayer) fue destinada a una zona del sur de la ciudad; mientras tanto la mayoría de los funcionarios estuvo a disposición pero no contó con camión por estar en reparaciones", acotó otro directivo.

Ante esta dilatoria en recuperar la flota de recolección, el intendente Andrés Lima dijo a El País que planteará la situación generada en el seno del Comité Departamental de Emergencia (Cecoed) y no se descarta que el Ejército Nacional reitere lo que realizó en la inundación de 2015 cuando el Ministerio de Defensa le asignó erradicar la basura en toda la franja costera del Río Uruguay y de los arroyos Sauzal y Ceibal, producto de arrastres de las inundaciones y de basurales endémicos. Por entonces, quedó involucrado un centenar de efectivos y flota militar.

En un primer momento, al ser consultado sobre la fecha en que se normalizaría el servicio de recolección que lleva varias semanas con dificultades para el cumplimiento de sus cronogramas diarios, el Intendente Lima dijo que ya era "normal".

Pero al comunicarle lo que se informa desde Adeom Salto, es decir que los municipales cuentan con una sola unidad de levanta-contenedores para toda la ciudad, el intendente reconoció que llevaría el problema al Comité de Emergencias en busca de apoyo. En ningún momento sin embargo precisó la fecha en que se normalizará el servicio de limpieza. A la par, la Intendencia informó en su web que adquirió una retroexcavadora para limpiar cunetas, arroyos y cañadas en coordinación con el Cecoed.