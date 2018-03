Tras las lluvias del fin de semana, ya no hay rutas cortadas y baja el número de evacuados

Luego de las intensas lluvias del fin de semana, que dejaron decenas de familias fuera de sus hogares en varios puntos del país por las inundaciones, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que el número de desplazados sigue bajando.



Si bien ayer el número de evacuados y autoevacuados superaba los 120, en la mañana de hoy lunes la última evaluación oficial señala que son 57 personas.



El Sinae informa que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Canelones movilizó 20 equipos de maquinaria pesada, equipos sociales integrados por asistentes sociales, médicos y psicólogos, cuadrillas de arbolado y tendido eléctrico y de tránsito.



El sábado de noche, los pedidos de ayuda que llegaban de distintas partes de Canelones fueron 379. De ellos, 345 llamados fueron por problemas de inundaciones vinculadas a drenaje, 16 por árboles que habían caído, 14 por caída de tendido eléctrico y cuatro por pasos o rutas cortadas. El número de personas evacuadas en Canelones alcanzó a las 20 personas (13 menores y 7 adultos) en las localidades de Paso Carrasco, Barros Blancos y La Floresta.



En tanto, en el departamento de San José son seis las personas evacuadas por desagües tapados en Playa Pascual. Situación similar se registró en el departamento de Lavalleja pero sin necesidad de evacuar, según el Sinae.



En Colonia fueron ocho las personas que se autoevacuaron, ya que en sus hogares hubo desborde de pozos negros y cloacas de saneamiento. En la localidad de 25 de Mayo en Florida, una casa se vio afectada con daños en puertas, ventanas y techos. Además, un tramo de unos 30 metros del muro de la plaza de deportes cayó por los fuertes vientos.



El Sinae detalla que en Cerro Largo, el fuerte viento afectó a la Sociedad Agropecuaria de Conventos, ubicada a unos 5 kilómetros de Melo. Se volaron algunas chapas de los galpones y se cayeron unos 20 árboles.



En Treinta y Tres se reportó la voladura de un techo de una casa, pero no hubo evacuados.



En Rocha los vientos alcanzaron los 60 kilómetros por hora, pero no hubo daños importantes ni personas que debieran salir de sus hogares.



En Maldonado, hubo cortes en la rambla Claudio Williman e inundaciones en varias calles y avenidas. Las personas desplazadas en la capital fernandina son 15 autoevacuadas en los Barrios Maldonado Nuevo y Kennedy y solamente ocho las personas evacuadas en Piriápolis.



Ayer domingo hubo un corte en la ruta N°12 a la altura del kilómetro 345, pero en la mañana de hoy lunes la Policía Nacional de Tránsito comunicó que no se registran rutas cortadas.

TRAS INUNDACIONES

Recomendaciones del Sinae para el retorno a los hogares

El Sinae hace una serie de recomendaciones para el retorno seguro a los hogares luego de la inundación que afectó a varias familias en todo el país.



- Antes de regresar a la vivienda se deben realizar las tareas de limpieza y desinfección. Para hacerlas se recomienda:



- Corroborar que todas las personas que colaboren en las tareas de limpieza y desinfección estén vacunadas, en particular contra el tétanos.



- Acceder a la vivienda en horas del día con luz natural.



- Usar guantes y botas de goma. Nunca acceder descalzo/a o con sandalias o similar.



- Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección, realizar una atenta observación del entorno, identificar objetos que obstaculicen el paso y evitar tocarlos hasta tener total seguridad de que no haya riesgo eléctrico.



Mediante un listón de madera corroborar que esté apagada la llave general de la luz (que debería haber quedado apagada al evacuar la vivienda).



- Asegurarse que no haya ningún toma corriente ocupado, es decir ningún artefacto eléctrico conectado.}Frente a duda de fugas eléctricas, consultar al Comité Departamental de Emergencias.



- Una vez que se tenga total certeza de que no hay riesgo de accidente eléctrico:

Abrir puertas y ventanas para facilitar el secado de las instalaciones.



- Usando guantes, botas de goma y tapa bocas, sacar el barro hacia fuera con pala y balde.



- Raspar las paredes con una espátula par retirar el lodo seco. Este procedimiento puede levantar polvo, para evitar inhalarlo usar tapa boca.



- Lavar el piso y las paredes.



- El lavado final debe hacerse con agua que lleve 60 ml de hipoclorito por litro de agua (la concentración comercial de uso del hipoclorito es de 40 gramos por litro). El lavado final implica lavar los pisos y trapear paredes. Este último debe hacerse en sentido circular helicoidal descendente teniendo mucho cuidado para evitar salpicaduras en los ojos.



- Lavar todos los envases de alimentos (latas, frascos, recipientes de plástico, etc.) y utensilios (cubiertos, vasos, ollas, etc.) con jabón y agua segura o desinfectada. Sumergirlos durante 30 minutos en una solución de hipoclorito con 5 ml de hipoclorito por litro de agua y luego enjuagarlos con agua segura.



Recordar:

No consumir alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la inundación.

En caso de que la inundación haya afectado las cañerías, hervir el agua o agregarle hipoclorito.