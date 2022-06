Ayudó a joven que denunció secuestro, pidió trabajo para salir de la calle y la contrataron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dani Alonso, la mujer trans que auxilió a una joven que denunció que la intentaron secuestrar en Paso Molino, consiguió trabajo luego de haberlo pedido “para salir de la calle”.

Días atrás, una joven de 22 años dijo que un hombre había intentado secuestrarla cuando regresaba a su casa. “Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello”, contó en su momento. “Fue una cuadra entera, recién me suelta en la esquina cuando una chica se entromete, se le tira encima, y le empieza a pegar para que me suelte”, había puntualizado.



La chica que la auxilió es Alonso, una mujer trans que, al ser consultada por Subrayado (Canal 10) sobre cómo agradecer el gesto, manifestó: “Si pueden conseguirme un trabajo para salir de la calle”.

Ahora consiguió empleo como anfitriona en Casmu, y su tarea es auxiliar y orientar a los usuarios que lleguen a la mutualista. En su primer día le fue “muy bien” y destacó que sus compañeras son “muy amables”.



“Para nuestro equipo de trabajo es una buena inserción en la institución. La recibimos con mucho cariño, va a tener todo el apoyo de nosotros”, comentó una funcionaria en conversación con Subrayado.



"(Es) una buena oportunidad, me gusta porque no tengo que estar en la calle con todas las cosas que están pasando”, manifestó Alonso.