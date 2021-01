Avanzan las ocupaciones ilegales en el balneario Jaureguiberry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En noviembre del año pasado el diputado nacionalista Alfonso Lereté denunció la ocupación ilegal de decenas de terrenos por mes en el balneario Jaureguiberry, ubicado en el kilómetro 79 de la ruta Interbalnearia. Recientemente, ediles departamentales, vecinos, efectivos policiales y la Liga de Fomento local recorrieron la zona y quedaron impactados por lo que vieron. Lejos de haberse revertido el fenómeno, continúa con un vertiginoso aumento.

“Hay personas que son mandatadas por otros para alambrar determinadas zonas. Y después, por lo general, aparecen los contenedores. Lo que nos tiene bastante alarmados es el aumento de la población en estas ocupaciones, que ha sido muy rápido. Y por sobre todas las cosas, el daño ambiental”, declaró a El País el secretario de la Liga de Fomento de Jaureguiberry, Rafael Muñiz.

“Yo hace 26 años que vivo acá. Siempre ocurrió esto, pero antes era una cosa muy mínima, que se daba en baja temporada, en junio o julio, cuando aparecía algún terreno cercado. Pero el último año fue algo escandaloso: son cuadras y cuadras de alambrados y de terrenos ocupados. Después aparecen la retroexcavadora y los contenedores. Así se ha ido perdiendo el encanto que tenía el balneario, por el cual la mayoría de los vecinos lo elegimos, que era la tranquilidad”, agregó Muñiz.



El edil nacionalista de Canelones Fabián Colombo recibió varias denuncias de vecinos sobre presuntos delitos de usurpación de terrenos. Y con todas ellas, él mismo se presentó en el destacamento policial de Jaureguiberry.

Ocupaciones ilegales en Jaureguiberry. Foto: El País.

“Constatamos en varios terrenos que recorrimos que se han puesto alambrados o mojones de una forma muy rápida. Y que hay personas con presunta documentación de derechos posesorios, pero en el medio de un bosque para tener esos derechos hay que llenar determinados requisitos. Hay denuncias hechas por los vecinos que conocen la zona, no solo en la seccional sino también en la Fiscalía. Elaboramos un documento que expusimos en la Junta Departamental. Y también hicimos nuestra propia denuncia”, declaró Colombo a El País.



El edil cree que detrás de esto “también hay una organización que se dedica a crear y a vender derechos posesorios”.



“Tenemos antecedentes de ocupaciones de terrenos de Salinas, Pinamar, Neptunia, San Luis Norte... Pero hay dos tipos de ocupaciones. Uno es el que hace la gente por necesidad de tener un lugar donde vivir. Y el otro es totalmente diferente, las personas van con camionetas 4x4”, señaló.



Según el legislador departamental, es la intendencia la que debería reaccionar para detener el avance del fenómeno.



“La Policía actúa y acompaña, a nosotros nos acompañó en este último recorrido. Donde vemos que está faltando la respuesta es en la parte de la intendencia. El alcalde salió los otros días a aclarar que él sí está interviniendo, pero si hay un presunto delito de usurpación, no va a hacer la denuncia a la seccional. Y la reacción de la intendencia es casi nula”, consideró el edil.



“Dicen que en terrenos particulares no pueden intervenir. Pero si yo pongo en una casa un negocio de venta de comida, después me van a venir a pedir el permiso de construcción y de bromatología. Ahí tienen un doble discurso sobre la capacidad que tienen de intervención”, concluyó Colombo.