Avanza colocación de cartelería para ampliar parking tarifado

Faltan 21 días para que comience a regir la nueva zona de estacionamiento tarifado que incorporará unas 198 nuevas cuadras a la zona que fiscaliza la Intendencia de Montevideo. Varias áreas ya cuentan con señalizaciones que indican que donde antes se podía estacionar de forma gratuita, ahora habrá que pagar para hacerlo. Si algún desprevenido llega a la zona y no sabe que aún no se está controlando podría pagar de manera innecesaria el estacionamiento.

En los últimos días, en lugares como Zelmar Michelini hacia el sur de Soriano, hasta Maldonado y la calle Canelones, se colocó la nueva cartelería que señala que deberá pagarse estacionamiento tarifado, aunque aún no se esté fiscalizando. La nueva normativa de tránsito comenzará a regir a partir del lunes 3 de septiembre, aunque en una primera etapa se controlará pero no se multará. Luego un vehículo será el que se encargará de controlar si los vehículos están o no en regla.

Al mismo tiempo, la Intendencia incrementará el costo un 11%, pasando de un valor de $ 35 a $ 38 la hora para estacionar. Y volverá a fraccionar el tiempo con la media hora, costando el mínimo $ 19.

Las multas por dejar el auto en infracción en la zona ascienden a $ 1.073,10 (1 UR) por tíquet vencido y $ 2.146 (2 UR) por no haberlo comprado.

Por su parte, los vecinos del área que decidan dejar el auto en la calle en lugar de guardarlo en un garaje deberán abonar $ 536 mensuales.

Datos generales.

El horario de estacionamiento tarifado rige entre las 10:00 y las 18:00 horas.

El parking tarifado aumentará hacia al Sur por la acera Norte de Rambla Gran Bretaña, Maldonado (sin incluirla) desde Ciudadela a Martínez Trueba, Martínez Trueba, Soriano, Magallanes, José Enrique Rodó. En el Este por Arenal Grande, desde José Enrique Rodó hasta Paysandú. Al Norte: Paysandú (sin incluirla) desde Arenal Grande a Ejido, Ejido, Galicia (desde Ejido hasta Florida), Rambla 25 de Agosto (sin incluirla) desde Florida a Pérez Castellano. Y hacia el Oeste por Pérez Castellano (sin incluirla) desde Rambla 25 de Agosto a Rambla Gran Bretaña.

De acuerdo con la Intendencia este plan de extensión de la zona de estacionamiento responde a un proceso reorganización de los espacios destinados a los estacionamientos dentro de la ciudad y a la mejora de la circulación.

Por otro lado, los usuarios de la tarjeta STM tendrán beneficios cuando superen los 40 viajes mensuales.

Además, con estas nuevas medidas se prevé la creación de 32 nuevos espacios de uso exclusivo para personas con discapacidad así como 31 nuevas zonas de carga y descarga en el Centro y la Ciudad Vieja.

Por otro lado, la Intendencia mantiene firme su decisión de eliminar el abono mensual al estacionamiento tarifado que rige desde el 1° de enero de 2017. Mientras que el calendario de los días estipulados en los que no se cobrará estacionamiento que restan del 2018 hasta el momento son los siguientes: 16 de agosto, 13 de setiembre, 11 y 18 de octubre, 8 y 9 de noviembre, 13 y 20 de diciembre, así como los días feriados.

Con estas medida la comuna asegura que tiene como objetivo desestimular el uso de los vehículos privados y fomentar que las personas lleguen a la zona del Centro y Ciudad Vieja utilizando los ómnibus.