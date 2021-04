Aumentó la cantidad de personas que se sienten angustiadas por la pandemia, según Factum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aumentó la cantidad de personas que se sienten angustiadas por la pandemia del coronavirus en Uruguay, según una encuesta de Factum difundida ayer en VTV noticias.

Los resultados de la encuesta sobre la percepción de los uruguayos sobre la pandemia demuestran que un 17% de los encuestados dijeron sentirse angustiados mientras que un 65% declaró que le "genera preocupación pero no angustia". Además, un 16% señaló que "mantiene atención pero no se preocupa" y un 1% dijo sentirse indiferente frente a la pandemia.



Eduardo Bottinelli, director de Factum, dijo en VTV que la encuesta online se realizó el 29 y 30 de marzo con 1295 personas de todo el país. "A mayor nivel económico, más en el interior que en Montevideo y a mayor edad aumenta quienes sienten más angustia por la pandemia", dijo.



Botinelli dijo además que la "preocupación y la angustia" se mantuvo a lo largo de todas las mediciones puntuales que se realizaron desde marzo de 2020 en adelante en el entorno de 8 de cada 10 personas.



​Pero el aumento en el factor angustia se pudo ver en los últimos meses.

Mientras que un 11% había respondido sentir angustia en diciembre de 2020, un 17% eligió esa opción esta vez.



Además, la encuesta muestra que un 62% cree que estamos atravesando el peor momento de la pandemia, un 34% dice que lo peor aún está por llegar, un 3% "no sabe" y un 1% cree que lo peor ya pasó en Uruguay.



En cuanto a la duración de la pandemia, el 45% de los encuestados cree que durará más de un año, el 43% entre seis meses y un año, el 10% entre tres y seis meses y el 1% entre uno y tres meses.