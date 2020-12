Aumenta la violencia hacia niños en pandemia: hubo más de 7.800 casos en 2020

Todas las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes crecieron durante 2020. Esto se refleja en las cifras que maneja el INAU tanto en lo referido a la explotación sexual -que tuvo un incremento exponencial- como en aquellas formas de violencia ejercidas hacia niños y niñas, sobre todo en el ámbito familiar. En este último renglón, los casos registrados desde el comienzo de la pandemia al pasado 30 de noviembre ya superan a los de todo el 2019.

Este dramático balance será oficialmente presentado mañana por el INAU al conmemorarse el Día Nacional Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Un fenómeno que este año ha sido marcado por uno de los casos más resonantes de las últimas décadas, como lo es la llamada Operación Océano, una extensa investigación de la Fiscalía que ya lleva más de tres decenas de imputados y dos decenas de víctimas. Sin embargo, y pese a los importantes alcances que ha tenido esta investigación, apenas ha incidido en la cifra total de explotación sexual.

Esta materia es uno de los principales focos de preocupación para las autoridades. Según los datos recabados por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapees), que preside el INAU e integran varios organismos, este año se verificó un total de 410 casos. Una cantidad que prácticamente duplica los registrados durante el año pasado.



“Si comparamos esta cifra de 410 casos con el año 2019 hay un crecimiento de casi el 100 por ciento, porque el año pasado fue de 240. Esto confirma que 2020 fue un año muy complejo”, señaló a El País Pablo Abdala, presidente del INAU.



En los casos abordados por Conapees, en su totalidad derivados a la Fiscalía y bajo proceso judicial, hay dos grandes vertientes. Por un lado se trata de menores procedentes de hogares de amparo en la órbita del INAU y por el otro de núcleos familiares desestructurados, donde la violencia intrafamiliar ha causado estragos.



“Hay una casuística y una diversidad muy grande. Cuando hablamos de todos estos casos, en muchos de ellos, en la mayor parte hay certeza de que estamos ante situaciones de explotación sexual; en otros hay indicios o presunciones”, señaló Abdala.

Si bien no todas las denuncias han sido judicializadas, las autoridades intentan que la Fiscalía tome cartas en todos los casos. Esto hace posible que las víctimas de explotación sean tratadas por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.



“Ha sido una buena respuesta en protección a las víctimas y en prevenir lo que se llama la revictimización, y al mismo tiempo procurar la colaboración con el fiscal para identificar a los culpables, esclarecer los hechos”, dijo a El País el titular de INAU.



La violencia hacia los menores suele estar en el trasfondo de estos casos. “Hay situaciones muy diversas. Algunas tienen que ver con desestructuración familiar como consecuencia de cuadros de violencia. Por supuesto hay situaciones de calle, directamente, o vinculadas con el consumo de drogas de las propias víctimas”, describió Abdala.



Los comités receptores de denuncias también han actuado en casos donde son familiares quienes explotan a adolescentes para obtener rédito económico.



Una abrumadora mayoría de las víctimas de explotación son del sexo femenino. En algunos casos se trata, además, de adictos o consumidores problemáticos de drogas.



“La distribución territorial de estos casos no es necesariamente un fenómeno muy capitalino, que también lo es, pero hay una distribución relativamente homogénea. Pasa en todos los departamentos, aunque hay zonas del territorio que claramente indican mayor número de casos como la frontera, o donde hay un desarrollo turístico importante”, precisó el jerarca. Señaló la zona donde se construye la planta de UPM 2 como un sitio en el que se trabaja en forma preventiva.

Más de 7.800 casos de violencia en 2020

Los casos de violencia -física, psicológica o sexual-, contra niños experimentaron un notable empuje durante la pandemia. Las denuncias se reciben a través de la Línea Azul y del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (Sipiav), dependientes del INAU. Según datos registrados hasta el 30 de noviembre, la Línea Azul recibió un total de 12.357 llamadas, de las que 3.561 derivaron en casos concretos investigados de violencia contra menores de edad. El año pasado esta misma línea recibió un total de 8.800 llamadas, de las que 3.300 derivaron en casos en los que actuó el Poder Judicial. En la otra vertiente el Sipiav lleva un registro de 4.300 casos de violencia hacia niños y niñas. Esto arroja un total de más de 7.800 situaciones en 2020. “Son cifras también preocupantes y muestran un fenómeno muy creciente, seguramente condicionado por la pandemia”, señaló Pablo Abdala. El jerarca indicó que si bien no hay evidencia científica de que la pandemia esté directamente incidiendo en el aumento de casos, todo parece apuntar en ese sentido. “Todos los técnicos coinciden que con seguridad el encierro necesario, que no era obligatorio, sobre todo los primeros meses, de marzo a junio, pudo haber incidido y estimulado”, precisó Abdala. No obstante, recordó que ya antes de la pandemia se venía registrando un incremento constante de las denuncias, de lo que es posible inferir que se trata de un fenómeno instalado en la sociedad. El problema preocupa a las autoridades ya que temen que la cifra sea mayor. “Las estimaciones son que hay un subregistro muy importante, sobre todo en la temprana edad”, indicó Abdala. El jerarca señaló las dificultades que suelen presentar estos casos para hallar evidencias que puedan ser valoradas por la Justicia.