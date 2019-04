43% de aspirantes a chofer de Uber está sin trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los taxistas y los actuales choferes de aplicaciones no quieren que reabra el registro de conductores para no ver resentidos sus ingresos. Pero hay otra realidad: 8.500 personas quieren ingresar al sistema por diversas razones. La más importante es que el 43% de ellos no tiene trabajo, según una encuesta de Equipos Mori realizada a pedido de la empresa estadounidense.

Según el estudio, el 18% está desocupado y buscando un empleo y el 25% está “inactivo”: es decir, no está en búsqueda de un trabajo.

Santiago Espino, de 29 años, es uno de los que está anhelando la reapertura. Este padre de tres hijos había evaluado en el pasado ser conductor de Uber “para complementar” los ingresos en su hogar. Pero el horario extenso en un restaurante se lo impedía. Ahora está deseando que reabra. “Mi caso es por necesidad. Además, está bueno. Tengo un amigo que lo hizo y le gustó”, contó a El País.

Este aspirante a conductor forma parte de la franja etaria que más tiene deseos de trabajar en Uber. Es que el 34% de los que pretenden manejar tiene entre 21 y 31 años. De concretarse la reapertura, se verían choferes más jóvenes: hoy la edad promedio de los que están en funciones es de 44 años y la de los aspirantes de 36.

El estudio muestra además un mayor interés de las mujeres en abocarse a esta actividad. Hoy conforman solo el 10% del total. Las que quieren ingresar al sistema son el 26%.

También hay más extranjeros. La ola migratoria de venezolanos, cubanos y dominicanos de los últimos tiempos ha generado un mayor interés en esta plataforma. Hoy, el 8% de los conductores son inmigrantes. Y quienes pretenden inscribirse son el 14%.

Ingresos

La encuesta -realizada entre diciembre y enero a 1.036 conductores de Uber en Montevideo y 407 aspirantes a serlo - analiza la economía de ambos grupos.

La mitad de los que manejan en la aplicación son la única fuente de ingreso de su hogar. Casi la misma cifra de quienes pretenden estar a partir de mayo manejando un vehículo, un 45%, también son los únicos que llevan dinero a sus casas.

Los investigadores realizaron un análisis basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística para comprobar de qué estrato social provienen estos aspirantes. El 45 % están entre los niveles socioeconómicamente medios y bajos, y el 55% pertenece al sector medio-alto.

Hoy, la mayor parte de los conductores que están trabajando en la plataforma lo hacen encarándolo como un empleo completo (57%).

Según la encuesta, "pocos conductores" pueden trabajar en la modalidad "part time". Esto, concluye el informe, afecta a ciertos grupos sociales, por ejemplo a estudiantes, que podrían sacar un rédito económico manejando en poco tiempo.

Quienes están más horas sentados detrás del volante son los extranjeros y aquellos que están en el sector económicamente "bajo".

Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, dijo a El País que el sistema de la aplicación es "dinámico" porque muchos manejan por poco tiempo. "El 80% de quienes quieren manejar piensan hacerlo por no más de seis meses", declaró.

Datos

Estos datos fueron presentados por la aplicación en la Comisión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, que está recabando información para terminar de decidir si es conveniente reabrir el registro a fines de mes.

Uber entiende que es conveniente reabrirlo porque ha aumentado la cantidad de usuarios (más de 100.000 en un año) y hay menos choferes. Según la app, el tiempo de espera aumentó 50% en un año, la tarifa dinámica se dispara con más asiduidad y los pedidos de viajes no concretados porque no había conductores crecieron un 400%. En una posición contraria está la Cámara Uruguaya de Transporte, el gremio de los conductores de las apps y el sindicato del taxi.