Así está Mercedes a causa de las intensas lluvias de los últimos días

Unas 300 personas son atendidas este miércoles en Mercedes por el comité de emergencia departamental de Soriano a raíz de las inundaciones que generaron las intensas lluvias sobre el territorio uruguayo.

Las lluvias hicieron que el río Negro llegara a una altura de 8,57 metros. "La altura máxima que UTE previó fue 8,67, estamos dentro los parámetros normales", dijo a El País la directora de políticas sociales María Fajardo.

"En este caso lo que UTE está trasmitiendo es 8,67 metros. Estamos bien cerca de lo que previeron", agregó.



Por otro lado la altura del lago de Palmar alcanzó los 41,63 metros.



Fajardo explicó que las autoridades siguen asistiendo a las familias que están ubicadas en el Velódromo municipal de Mercedes y que además hoy se hizo presente en el lugar "gente de Salud Pública y asistentes sociales".

"Después de esto empieza la regresión y empieza el tema de la vuelta a casa", dijo Fajardo sobre la situación actual, pero aclaró que eso "depende del clima".



"Si no hay un buen clima no airean las casas, nosotros no estamos apurados a sacarlos del velódromo, queremos que la gente vuelve a la casa con las condiciones básicas de higiene", sentenció.