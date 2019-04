Así explicaron los comerciantes por qué comenzaron a cobrar las bolsas plásticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las agrupaciones de comerciantes y el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, se reunieron este miércoles para tratar el cobro de las bolsas plásticas que comenzó a regir tres meses antes de lo reglamentado por la ley, el pasado lunes.



Tras el encuentro Nario indicó en rueda de prensa que se les transmitió a los comerciantes la preocupación de que la implementación del cobro de cada bolsa comenzara antes de que fuera "adecuadamente informado" a la población, algo que consideraban necesario. "Estuvieron de acuerdo", indicó el director.

Otro de los planteos que se había realizado era que las bolsas que se estaban vendiendo no eran las biodegradables −estipuladas por la ley− sino las "comunes" que además de contaminar son más económicas y por tanto el precio fijado no era acorde con el costo de venta.



Entonces, ¿por qué se inició antes con esta medida? "La logística, la instrumentación y la desestimulación del consumo de bolsas", respondió a El País Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados.



La ley que obliga a cobrar las bolsas también estableció que a partir del 1° de marzo la empresa que las fabrica deje de producirlas y solo tenga en el mercado las que son biodegradables.

"Si a mediados de abril te quedás sin bolsas de las actuales y tenés que reponer con el proveedor solo te va a vender las nuevas que valen casi $ 4. Entonces no se podía seguir regalando la bolsa, (el comercio) se iba a ver obligado a cobrarla", explicó Méndez quien agregó que entonces algunos comerciantes iban a darlas gratis mientras pudieran y otros las iban a cobrar. "Queremos evitar que la gente elija por la bolsa y no por el servicio o por el precio (de los productos)", expresó.



"Los comercios chicos compraban bolsas para 15 días, mientras que los supermercados compran bolsas para dos meses, entonces tienen más posibilidad de tener inventario" y así evitarse el cobro" con las nuevas, explicó.



Por otra parte indicó que el costo de cada una se pensó en base al precio que podría desestimular el uso. En un principio se pensó en que cada una costara $ 7, luego que primero se cobraran a $ 2 pero que no llegara a $ 1 porque el precio no iba a ser suficiente para evitar su consumo. Lo que se decidió finalmente fue que todos los comercios comenzaran a partir del mismo día con el mismo precio para unificar y generar costumbre, indicó el gerente.

Por otra parte Menéndez aseguró que "hay procesos que hay que aceitar": hay que explicarle a la cajera que la bolsa ahora se cobra, que tiene que estar en el ticket, que los encargados antes de darles las bolsas a las cajeras las tienen que empezar a contar, que las bolsas ahora tienen que estar inventariadas, regular qué pasa con las que están en el self checkout (procedimiento de cobro propio), explicó. "Todo ese tipo de pruebas se van a hacer ahora, para que el 30 de junio estén prontas y mientras tanto contaminamos menos", añadió.



Por otra parte expresó que en los últimos dos días en que se implementó la medida se notó un descenso en promedio en el consumo de bolsas de un 70%. Durante la reunión de esta mañana transmitieron que la respuesta de la población fue "inédita" y que se generó una "reducción drástica en el consumo", indicó Nario.



"La población tiene la madurez para entender que el plástico es un problema de todos y que hay que abordarlo", indicó el director de Medio Ambiente y agregó que si bien no se tiene claro cuál será el volumen de venta de cada bolsa lo que se planea es financiar las pautas y campañas necesarias para concientizar sobre los daños al ecosistema.