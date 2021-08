Asesino de joven de 16 años de Paysandú buscaba ejercer "dominación" sobre ella; fiscal habla de "celotipia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso sigue conmocionando a Paysandú y a todo el país. Un joven de 21 años ingresó este miércoles de tarde a la casa donde estaba su expareja, de 16, la mató de un disparo y luego se quitó la vida.

Este jueves, en conferencia de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), el fiscal del caso, Carlos Motta, dio detalles del episodio que ocurrió en Piñera, una localidad ubicada a 120 kilómetros de Paysandú, y se refirió a las características del asesino.

"Había empezado una actitud, un comportamiento de control, de dominación de la joven", dijo Motta y agregó que a pesar de no ser psicólogo o psiquiatra, por sus años de experiencia, ve que "es un caso tipo de celotipia". Esto es, según explicó, "una desconfianza excesiva hacia la pareja y empezar a introducir en su mente situaciones de posibles infidelidad, irreales, pero que lo que llevan a ejercer actos de control y de presión sobre su pareja", dijo.



Además, destacó "algún trastorno obsesivo" del hombre, sumado a "alguna cultura de personalidad muy rígida, en donde básicamente la mujer debe acatar lo que el hombre dice".



Sobre este último punto, puntualizó: "Tanto es así que ayer fue a llevársela, a retirarla de la casa de la hermana donde estaba ella".



Sobre este episodio, Motta remarcó que "Uruguay tiene un problema importante: todo el mundo se prepara para casarse o estar en pareja. Nadie está preparado para la separación". "Vemos situaciones donde el hombre, que es la mayoría de los casos, no acepta el 'no' de la mujer, es una frustración que lo enloquece", apuntó.