Artistas jóvenes se la juegan a producir cine

Los alumnos de la generación 2013 de la Escuela de Cine de Uruguay (ECU) funcionaban como colectivo autogestionado a la hora de financiar y realizar cortometrajes, aunque carecían de nombre.

La modalidad preferida de estos jóvenes artistas siempre fue organizar festivales con un doble cometido: recaudar fondos para nuevos proyectos y dar pantalla a los ya existentes. Incluso armaron una jornada de cine en la Playa Malvín.

"La gente termina viendo los cortos por internet, pero están hechos para proyectarse en una sala por la calidad de imagen y sonido", apunta Cristhian Orta, fundador de Filmcito en 2016.

Esta productora integrada por ocho cineastas de 26 a 30 años se rige por el sistema de cooperativa: los roles se fijan por consenso y en casos de dividendos por publicidad se reparten de forma equitativa.

Filmcito rodó veinte cortos, quiere continuar por el camino del cine, y con ese leitmotiv hoy a las 20:30 realiza otro festival de cortos y música en la Zitarrosa para seguir creando.

Estrenan Crisis, el último trabajo de Cristhian Orta y el primero en ser financiado 100% por Filmcito.

"Estamos dejando de poner plata de nuestro bolsillo para producir, y es un paso importante", opina Orta.

También se verá Amores sobrios, de Guillermo Trochón, el primero de la productora en obtener un fondo público tras ganar el concurso de guiones de la Junta de Prevención de Drogas.

Del exterior se exhiben The Little One, de la checa Diana, Cam Van Nguyen, y Almofada de penas, de Joseph Specker. Esta coproducción Uruguay - Brasil "tiene el nivel de Tim Burton", según Orta.

Abre el evento Papina de Palma y cierra Sr. Faraón musicalizando en vivo escenas de Clever.

Las entradas valen $ 200, y pueden adquirirse en Red Pagos, Abitab y Sala Zitarrosa.