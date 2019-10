Argentinos votaron en Uruguay; son alrededor de 22.000 los habilitados 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este domingo Argentina también elije presidente. Por este motivo, cientos de argentinos residentes en Uruguay llegaron hasta el consulado de ese país en Montevideo. Algunos lo hicieron para votar, otros –que no viven en Uruguay y están de paso o que sí lo hacen pero no son residentes en el país- para realizar el trámite que les permita justificar el no haber votado.

Guillermo Camarotta, cónsul general de Argentina en Uruguay, explicó a El País que en todo Uruguay hay alrededor de 22.000 argentinos habilitados para votar. De ese total, 14.000 residen en Montevideo.

En el consulado de la capital –ubicado sobre la calle Wilson Ferreira Aldunate, en el Centro- sobre las 17 horas había sufragado cerca del 15% de los habilitados, explicó Camarotta. El plazo para votar es hasta las 18 horas.

Además de Montevideo, los argentinos residentes en Uruguay pueden votar en los otros consulados de ese país (en Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Salto y Maldonado).

La justificación del no voto, explicó el cónsul, es para los argentinos que figuran en el padrón de votación en Argentina pero este domingo se encuentran en Uruguay. Deben realizar este trámite, agregó, para que la justicia electoral tenga constancia de que ese día estaban fuera del país. Para llevar adelante esto hay dos vías: presentarse el día de hoy en un consulado o hacer el trámite vía web.

La primera vez que los argentinos residentes en el exterior pudieron votar fue en 1995.