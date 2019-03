Apuran demolición del San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La demolición del edificio que albergó al exhotel San Rafael de Punta del Este se retomó temprano en la madrugada del viernes. Los trabajos tomaron, en algún momento de la mañana de la víspera, una gran intensidad. A tal extremo que en el mediodía no quedaba abertura de madera alguna empotrada en las ventanas del complejo.

Decenas de obreros se repartieron en cada uno de los pisos del viejo hotel para retirar efectos de valor o que, llegado el momento, compliquen la tarea de demolición. Fuera del edificio, la maquinaria pesada comenzó a demoler la parte del edificio que se había abandonado cuando la jueza dictó una medida cautelar mientras preparaba la sentencia dada a conocer el jueves. Los escombros que van cayendo se amontonan porque tendrán un último uso antes de ser llevados en camiones a terrenos para rellenar.

Esos escombros permitirán que la maquinaria pesada pueda demoler el complejo con el empleo de una pesada bola atada por una cadena a la punta de la misma. A medida que vayan acumulándose los escombros, estos serán usados como una plataforma que permita a la maquina acceder a los pisos más altos del complejo. La bola que será usada se encuentra en el litoral del país. Desde allí será trasladada hasta el lugar de la demolición. El trabajo, entonces, tiene las horas contadas. De arriba hacia abajo, los trozos del hotel serán arrancados con el impacto de la bola.

Demolición Hotel San Rafael. Foto: Ricardo Figueredo

Fallo

Si bien el fallo conocido en la tarde del jueves habilitó la demolición del edificio, todavía no está firme. El actor de la acción de amparo, el arquitecto Willy Rey, tiene hasta el miércoles para interponer un recurso. La ley de amparo establece que los fallos en primera instancia tienen hasta tres días para ser apelados. Si esto finalmente sucede, el Tribunal de Apelaciones debe fallar en un plazo no mayor de cuatro días. Sin embargo, desde el entorno del arquitecto Rey se asegura que no se presentará recurso alguno. Una fuente cercana al docente aseguró que Rey considera haber cumplido con su presentación ante la Justicia y que no hay otros elementos que ameriten seguir con el litigio. El mensaje que se quería dar llegó a distintos niveles. La posibilidad que Rey apele o no el fallo de la jueza Claudia Valleti por el plazo que está vigente. Ello explica la velocidad con la que retomaron los trabajos de demolición en la madrugada del viernes. Si el recurso es finalmente interpuesto, seguramente no quede mucho del edificio.

RELACIONADAS Se retomaron las demoliciones en el exhotel San Rafael By Lucía Baldomir Se retomaron las demoliciones en el exhotel San Rafael Se retomaron las demoliciones en el exhotel San Rafael Jueza desestimó recurso de amparo y demolerán el San Rafael By Irene Nuñez Jueza desestimó recurso de amparo y demolerán el San Rafael Jueza desestimó recurso de amparo y demolerán el San Rafael

En la contestación de la demanda por parte de los abogados del empresario Giuseppe Cipriani, la actuación de Rey fue cuestionada. “La clara voluntad del arquitecto Rey de dar publicidad a este tema ha derivado en un gran circo mediático, que -más allá de las sospechosas razones que guiaron su ya incuestionable deseo de aparecer en cuanto medio de comunicación se lo permite -, ha empujado a este accionamiento, antes de empezar su derrotero procesal normal, fuera de sus límites naturales y razonables”, sostuvo el escrito.

“No existe otra explicación racional para entender la decisión del señor Rey de orquestar el linchamiento público del señor Cipriani, del proyecto y de su autor el arquitecto Viñoly, recurriendo al agravio público al llamar “Mentiroso” al Sr. Cipriani, criticar ácidamente todos los proyectos del arquitecto Viñoly para el Hotel San Rafael, además de realizar un ‘relato en vivo’ de los pasos judiciales que adoptaba. Así, filtró a la prensa que iba camino a presentar el amparo, informó ante qué Sede lo presentó, viralizó audios y concedió entrevistas radiales, televisivas, etc, y todo ello, antes de saber cuál será la decisión de la Justicia en la presente acción”.