Aplicarán multas por goteo a la calle de equipos de aire

El uso de equipos de aire acondicionado en las viviendas se ha multiplicado sin pausa en los últimos años y por eso se han vuelto insufribles los constantes goteos que estos aparatos producen, hacia patios interiores o hacia las veredas, afectando a los transeúntes.

Ante esta situación, la Junta Departamental de Montevideo —tras una propuesta del concejal municipal Eduardo Ulloa— resolvió sancionar con multas desde 2 U.R. ($2.163) a aquellos que tengan los desagües de esos aparatos hacia la calle.

"Los equipos de aire acondicionado deben escurrir en la red de conexiones sanitarias internas de la edificación, no admitiéndose que las instalaciones escurran libremente. No obstante, se admitirán otras soluciones de desagüe dentro de la propiedad privada, siempre que no provoquen perjuicio a terceros", expresa la nueva resolución que se encuentra en el Digesto Municipal.

Propuesta.

"La idea surgió charlando con unos vecinos, que me contaron que varios equipos de aire acondicionado del inmueble lindero goteaban en la puerta de su edificio", contó Ulloa. Luego de eso, comenzó a hablar con diversos arquitectos e investigó en el Digesto Municipal, donde constató que no había ninguna norma que fiscalizara los desagües de estos acondicionadores, de forma de evitar los derramamientos de agua. Este constante goteo que cae hacia las aceras deriva en la generación de lugares intransitables y resbaladizos, que pueden provocar accidentes a los peatones, sobre todo de personas mayores. De acuerdo a los expertos, esa situación genera además daños en las veredas, cuyas baldosas en muchos casos se terminan aflojando, pero también pueden socavar la propia arquitectura de las edificaciones. Los técnicos en climatización explican que muchas veces, para instalar de forma correcta los equipos y que no goteen hacia afuera, deben romper paredes, lo que genera más costos, por lo que muchos deciden tomar el camino más fácil.

En promedio, un equipo estándar de aire acondicionado que funcione unas seis horas diarias genera unos siete litros de agua por día.