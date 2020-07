Apertura de teatros: MSP envió protocolos a Presidencia y Grupo Asesor Científico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, señaló que ya están prontos los protocolos sanitarios para activar la reapertura de los teatros, cerrados desde que se decretó el inicio de la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo por la llegada del coronavirus.

"Ya se hicieron las correcciones y ya se elevó para el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para que en conjunto con Presidencia ellos determinen cuándo será el momento oportuno", dijo a Subrayado.

El ministro recordó que "son ambientes cerrados, que tienen que brindar seguridad".



"Estamos estudiando esos protocolos para el Sodre, y otras salas importantes, que son los lugares que nos brindan más garantías", adelantó.



"Acá no solamente es la disposición de la gente, que usen tapabocas, si no también los espacios de metros cúbicos y las manejadoras de aire en esas salas. Hay que ver que esté todo 'ok'. No todas las salas tienen las mismas condiciones y demás", sumó.



Salinas comentó que la reapertura de los teatros depende que "siga bajando el número" de casos activos y comentó que "veníamos precioso hasta lo de Treinta y Tres".

De acuerdo a lo que informó el Sistema Nacional de Emergencias el domingo a la noche, Uruguay tiene actualmente 79 casos activos en todo el territorio.