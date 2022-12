Las apariciones de la Virgen de Guadalupe: escépticos buscan una respuesta en la NASA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 12 de diciembre es una de las fechas más importantes para todos los católicos en México y en América Latina porque se celebra a la Virgen de Guadalupe. Millones de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, para conmemorar su aparición ante el campesino Juan Diego hace cientos de años. Con el tiempo, los escépticos comenzaron a cuestionar este discurso por lo que muchos fieles, o marianos, como también se los conoce, han buscado probar su existencia con un supuesto estudio de la NASA.

Según algunos foros sobre religión católica, este estudio sería la prueba que evidenciaría que la Virgen de Guadalupe sí se apareció ante Juan Diego en el Cerro del Tepeyac.



La investigación de la NASA constataría que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que actualmente se encuentra en la Basílica, tiene una temperatura constante de 96.8° F, como de una persona viva. Además, en uno de los hechos más sorprendentes, tendría 115 pulsaciones por minuto.

​

También se señala que los científicos de la NASA certificaron que no hay señales de pintura y que la fibra de maguey, donde se impregnó la imagen, solo dura alrededor de 30 años, otra característica que probaría el milagro. Finalmente, se asegura que el ayate sobrevivió luego de una explosión.



La investigación fue replicada por el medio Cultura Colectiva, que puntualizó que no ha sido avalada por científicos. Asimismo, no se pudo constatar la información al respecto en la página oficial de la NASA.



De acuerdo con Gisela von Wobeser, autora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cerro del Tepeyac, donde se habría aparecido la Virgen de Guadalupe, antiguamente se veneraba a la diosa Tonantzin Cihuacóatl.

La investigadora dijo que, a mediados del siglo XVI, el arzobispo Alonso de Montúfar llegó a la Nueva España y se dio cuenta del potencial que tenía dicho santuario. En aquel entonces, la imagen de la Virgen María ya era muy milagrosa, por lo que al ver el potencial devocional y económico, y “con el fin de dar mayor identidad a la imagen de la Virgen, ‘de manera inteligente, aunque poco ética, la bautizó con el sobrenombre de Guadalupe, usurpando el de la Virgen extremeña de Las Villuercas’”.



La estudiosa agregó que la Virgen de Guadalupe “es un elemento de cohesión porque no tiene esta parte política, como los partidos, por lo cual todo mundo puede identificarse sin mayor problema”. No obstante, esta es solo una consideración desde el punto de vista histórico.

Para los mexicanos, ser “guadalupano” va más allá del catolicismo. Miles de ellos emprendieron en días previos su peregrinación para ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, con el objetivo de agradecer las bendiciones y dedicar rezos en honor a la “Morenita”. Este recinto es uno de los más visitados a nivel mundial, después de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. La imagen es el estandarte del pueblo mexicano, de campesinos, de obreros, indígenas y cualquier persona que cree en ella y que le tiene fe.