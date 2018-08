Apareció una boa de más de 2 metros en Carrasco y ahora Veterinaria la estudiará

En la tarde de ayer lunes un grupo de vecinos de Carrasco encontró una boa de más de dos metros junto a un contenedor de basura que se presume alguien tenía como mascota.

Según informó Telenoche y confirmó El País, el animal fue hallado en una caja de cartón dentro del contenedor que está sobre avenida Italia a la altura de la calle Ipanema. Un colegio de la zona llamó a la Policía para dar aviso y agentes de la Seccional 14ª se hicieron presentes en el lugar.



También debió intervenir el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo. Pero cuando llegaron al lugar los funcionarios el animal estaba muerto.



Alejandro Crampet, docente de la Facultad de Veterinaria y veterinario especializado en reptiles, también estuvo en el lugar y esta mañana detalló a El País que la víbora era hembra, medía más de dos metros y pertenecía a la especie "boa constrictor occidentalis".

Crampet señaló que cuando llegó la boa ya estaba muerta y que si bien ahora se estudiará para saber qué fue lo que le sucedió, se notaba que estaba "en muy buen estado", por lo que se presume alguien la tenía como mascota. Al animal "evidentemente lo tenía una persona y lo tenía muy bien cuidado", insistió.



De todas maneras, el experto explicó que es una especie que no está autorizada para tener en Uruguay. Es originaria del Sur de Argentina y "probablemente ingresó al país de contrabando".

"Es una especie que está en la lista de animales que no se puede tener" en Uruguay, pero no por estar en extinción, sino porque "hasta hace algunos años a este animal se lo cazaba para sacarle la piel y entonces había cargamentos de piel muy grandes y se lo puso en la lista para protegerlo", añadió.



El docente sostuvo que la boa es un animal que no ofrece ningún peligro, "puede morder, como te mordería un perro o un gato. Pero no hay ningún otro tipo de peligro. No son venenosas".



En la Facultad de Veterinaria será ahora utilizada como material de estudio: "Lo que hacemos es hacer un relevamiento de estos animales, porque no se sabe el origen y demás. Investigamos si no tienen parásitos o alguna enfermedad infecciosa que pudiera haber ingresado al país", agregó el experto.



Crampet dijo que "aparentemente no tenía grandes lesiones externas. Lo que sí tenía era sangre en la boca, recién había muerto. Y la presencia de sangre en la boca indica que hay una lesión interna. Probablemente la haya pisado un auto o recibió algún golpe".