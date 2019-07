Anuncian una megaobra en la Plaza del Entrevero: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se presenta como "el emprendimiento edilicio que va a cambiar por completo la Plaza y el skyline de Montevideo. Son 50.000 metros cuadrados que tendrán salas de cine, centros de exposiciones, unidades con uno y dos dormitorios, espacio gastronómico, locales comerciales, salas deportivas, oficinas cowork y hotel. Todo ello en una megaobra sobre la Plaza del Entrevero. Además se anuncia que el lanzamiento oficial del "Nuevo entrevero" será el 1 de octubre de 2019.



Toda esta información se puede leer en un cartel que sorprendió a todos los transeúntes que lo vieron y que está desde hace varias semanas ubicado en el corazón de la Plaza del Entrevero.



¿Pero, qué es lo que se anuncia? ¿se vendió la Plaza del Entrevero? ¿de qué se trata el proyecto?



En realidad no se trata de un proyecto sino de un "experimento de laboratorio que llevan adelante distintos profesionales", dijo a El País el alcalde del Municipio B, Carlos Varela.

Cartel de anuncio de una megaobra en la Plaza del Entrevero. Foto: Francisco Flores

"Es un grupo de profesionales jóvenes: arquitectos, diseñadores, gente de Bellas Artes, Sociología que en el marco de distintas intervenciones que han desarrollado en la ciudad pidieron autorización para poner un cartel en vía pública, una intervención urbana", explicó.



Varela comentó que este grupo de profesionales procura experimentar, evaluar y analizar el comportamiento ciudadano ante la irrupción de una propuesta y de un proyecto de esta magnitud para un espacio público.



El alcalde aclaró que "no existe proyecto presentado" ni "aprobado". "Me adelanto a decir no se aprobaría un proyecto de esas características en ese espacio", agregó.



El proyecto de laboratorio también fue lanzado en las redes sociales bajo hashtag #nuevoentrevero y cuenta con su propia página web.



"Ellos dicen que quieren contabilizar o visualizar cuáles son los comportamientos ciudadanos", dijo Varela pero aclaró en la página web "está todo detallado como si fuera un proyecto de verdad porque buscaban estudiar ese comportamiento" y que "sería necesario que en la página aclararan en algún lado que es un proyecto de laboratorio de comportamiento ciudadano, de opinión o demás".