Antía planteó generar descuentos impositivos para eventos de deportes, cultura y música

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, trabaja sobre la idea de generar descuentos impositivos para los eventos de tipo cultural, deportivo o musical de interés departamental y nacional.

Se trata de "una propuesta que hace tiempo Maldonado lleva adelante y la hablamos con el ministro (de Turismo, Tabaré Viera) en ocasión de su reunión de trabajo hace 15 días", indicó el jefe comunal en conferencia de prensa este miércoles.



Antía consideró que "el evento en sí mismo es un gran desarrollador del turismo" y agregó además que no le tiene "miedo" a este tipo de deducciones, ya que se logra la recaudación por otras vías.



"Yo no le tengo miedo a los descuentos impositivos porque por otro lado se recauda. Por un lado se desgrava y por el otro lado el Estado recauda y creo que eso queda todo en casa", expresó.



El jefe comunal aseguró que realizó el planteo durante el encuentro con Viera para que lo pueda poner en análisis. "Fue compartido en ese momento con el ministro, pero no todas las administraciones tienen la misma sensibilidad", indicó.



"Creo que esto ayuda y desarrolla el turismo fuertemente y precisa esa pata para seguir apostando más", expresó.



Desde hace tres días las fronteras se encuentran abiertas a todos los extranjeros que tengan el esquema vacunacional completo. Durante el lunes y el martes han ingresado, en total, 6.593 personas, según información de la Dirección Nacional de Migración.



Aunque no se espera un movimiento similar al que se daba antes de la pandemia, la decisión de abrir las fronteras trajo alivio a los operadores del sector de Turismo, el más golpeado por la crisis de coronavirus.