Antía exhortó a utilizar redes sociales para señalar desvíos en precios durante la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró optimista de cara a la temporada de verano y a la llegada de turistas a su departamento. Además, llamó a que se mantengan los cuidados sanitarios para evitar los contagios de COVID-19 y a que la gente denuncie cuando vea desvíos en los precios.

Antía estima que no habrá muchos casos de precios fuera de lugar, ya que “la gente está necesitada de un trabajo y va a cuidar los detalles”. De todos modos, apuntó que “capaz que alguno se hace el loco, y hay que señalarlo”.



“Me acuerdo una vez que un comercio se hizo el loco con el valor de unos chivitos y lo prendimos fuego. Hoy con las redes te escrachan en dos minutos si hacés una macana”, recordó. “Si uno se hace el loco y cobra de más, usemos las redes para eso, para defender a los buenos comerciantes”, agregó.

Por otra parte, el intendente señaló que la apertura de fronteras “va a permitir recuperar a aquel vecino o turista que es fiel a Maldonado y que tiene una actitud de fidelidad, que hace años que viene y debe estar extrañando”. “Va a faltar otra (gente) que por razones económicas no va a poder llegar por una diferencia de cambio grande”, afirmó.



El jefe comunal pidió seguir tomando precauciones, usando tapabocas al aire libre, aunque ya el Ministerio de Salud Pública haya comunicado que no es necesario y dijo que tiene expectativa de llegar sanos a la temporada, de la que dependerá el trabajo de la gente.



“Una temporada es buena o mala en función del trabajo” señaló.



Al referirse a la vacunación a turistas, Antía destacó la gestión del ministro de turismo, Tabaré Viera, de lograr que el gobierno nacional tomara la decisión de reforzar la vacuna a los turistas que lleguen al país.



“Eso es muy bueno porque es cuidar a nuestra gente”, dijo. Además, señaló que desde el punto de vista económico va a ser un llamador para mucha gente que no consiga la vacuna en su país y venga a Uruguay.