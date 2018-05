En un año y medio hubo tres sismos en Uruguay

Entre marzo de 2016 y septiembre del 2017, la red sismológica uruguaya registró "varios eventos" sísmicos en el país. Tres de ellos fueron percibidos y generaron "inquietud" en la población, señala un estudio divulgado ayer por la Revista de Investigaciones de Minería y Geología del Ministerio de Industria.

"Si bien fueron de baja magnitud y no provocaron daños sustanciales, generaron inquietud en la sociedad", asegura la investigación titulada "Eventos sísmicos recientes en Uruguay (2016 - 2017)".

El primero de estos episodios ocurrió en Casabó el 23 de marzo de 2016. Fue registrado solo con un sismómetro que estaba instalado en la Facultad de Ciencias. El epicentro del fenómeno se registró en Puntas de Sayago a las 23:26.

El sismógrafo no pudo hacer un análisis en profundidad que detectara la magnitud del sismo. De todas formas, los investigadores entrevistaron a más de 40 pobladores de la zona donde se registró el epicentro y concluyeron que hubo una sensación "de vibración-temblor" y un ruido.

Consultados sobre qué sintieron en ese momento, los pobladores comentaron: "Parecía que una garrafa había explotado cerca de la casa", "un estruendo que venía de abajo", "parecía que alguien corriera o algo hubiera caído en el techo de las viviendas (de chapa)", "primero se sintió algo parecido a una explosión e inmediatamente después la vibración"; "tenía los pies descalzos sobre el piso y sentí la vibración del suelo".

En algunas casas cayeron objetos de las estanterías como vasos y adornos. También hubo caída de cuadros que estaban colgados en las paredes. En al menos dos casos hubo rajaduras de planchadas y "varios casos de rajaduras de paredes".

Según los investigadores, 16 minutos antes de ese impacto hubo un primer evento. Guardias de seguridad de la obra de la planta regasificadora aseguraron que a esa hora "habían sentido explosiones debajo de ellos". En esa misma zona, hubo otro episodio más suave a las 3 de la mañana del día siguiente.

2013 Fue el año en el que se instaló el primer sismógrafo en Uruguay y, desde entonces, se empezaron a estudiar terremotos en el país.



El 24 de noviembre del 2016 hubo otro evento que fue sentido "en gran parte de Montevideo y en el sur de Canelones".

"Este tuvo una incidencia muchísimo mayor", comentó a El País la geóloga Leda Sánchez, autora de este estudio.

El otro fenómeno ocurrió en Carmelo el pasado 4 de septiembre de 2017 en donde fue reportado un ruido y temblor. El movimiento fue registrado por la estación acelerométrica ubicada en Paraje Minuano en Colonia, a 85 kilómetros al sureste de esta localidad.

La percepción de este evento fue similar a los ocurridos anteriormente. En general, los habitantes de donde ocurrió el hecho se encontraban dentro de construcciones edilicias y aseguraron sentir "vibraciones" o temblores de paredes, del piso y de algún mueble.

Existen doce estaciones en todo el país Uruguay cuenta con una red nacional desde 2013, cuando fue instalado un sismómetro en la localidad de Aiguá, Maldonado, que fue prestado por la Universidad de San Pablo y luego devuelto. Hoy la red está compuesta por 12 estaciones dispersas por todo el país. "Miden la aceleración o velocidad del suelo", explicó Leda Sánchez. Los responsables de estos aparatos prevén sumar más en otros puntos del país.

Estos dados no explican que ahora existan en Uruguay más sismos que antes. "El tema es que ahora los podemos medir", comentó Sánchez.

El estudio tuvo el objetivo de analizar la percepción que hubo en la población. "Hay otros sismos que no se sienten porque no hay nadie a la redonda. Esos no se divulgan para no asustar. Los eventos los seguimos monitoreando todos los días", indicó la geóloga y responsable del estudio, en el que se señala que para poder evaluar el riesgo sísmico de una región "es necesario poseer un período prolongado (varios años) de registro continuo". Esto se debe intensificar mucho más en esta zona debido a que es catalogada "intraplaca continental" y no en los bordes de las placas tectónicas.