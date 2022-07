Para Ambiente, polémica planta argentina no afectará a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se encuentra tranquilo respecto a una polémica internacional desatada en los últimos días, luego de que se hiciera público que Argentina no está dispuesta a hacer un monitoreo conjunto con Uruguay una vez que empiece a funcionar el Sistema Riachuelo, una planta procesadora de aguas residuales que se inaugurará en la vecina orilla en los próximos meses.

La planta referida es fruto de un proyecto de saneamiento que lleva décadas en Argentina, y que buscará dar una solución ambiental al río Matanza Riachuelo -que atraviesa la provincia de Buenos Aires-. La obra implica la construcción de un emisor subacuático que vertirá al Río de la Plata aguas residuales de la industria y de casi seis millones de personas, procesadas por la planta.



Sin embargo, este asunto fue prácticamente la primera preocupación del ministro Peña cuando asumió su cargo a fines de agosto de 2020, recordó el jerarca en diálogo con El País. Y, tras comunicarse con el canciller Francisco Bustillo y con la Comisión Administradora del Río de la Plata, se creó al poco tiempo un grupo de técnicos para darle seguimiento al tema, al tiempo que se solicitó a Argentina dos informes específicos: el estudio del impacto ambiental y el llamado informe de línea base, que consiste en un análisis ambiental previo a la incidencia de la planta para tener luego una referencia con la cual comparar.

“Fueron dos informes que recibimos en febrero de 2021, muy completos”, dijo el ministro, que destacó especialmente el estudio de impacto, “hecho tanto por técnicos argentinos como de Estados Unidos. “La conclusión a la que llegó el ministerio es que todo se encuentra dentro del marco de lo aceptable”, agregó Peña.



No obstante, el ministro adelantó que solicitará al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, de la Universidad de la República, que haga un análisis de ambos documentos para mayor “tranquilidad”. “Sobre todo para que estudien la modelación, es decir, la incidencia que tendrá la planta cuando empiece a verter el agua y cómo esta se diluye en el río”.



Pero para la cartera “no hay riesgo de que esta obra afecte las costas uruguayas”, remarcó Peña, que se refirió además a que se trata de un proyecto financiado por el Banco Mundial, lo que supone la aprobación de una serie de parámetros relativos a la contaminación.



En paralelo a esta planta, en Argentina encaminan la construcción de otra similar en Berazategui, que contará también con un emisor de más de siete kilómetros de longitud, y que trasladará aguas procesadas con los desechos de cuatro millones de habitantes. Pero de cualquier forma Peña aseguró que esta iniciativa -para la cual todavía no se llamó a licitación- se encuentra “verde” y todavía “no se recibió la solicitud formal” para la autorización de Uruguay, con la cual sí o sí deberá contar.



Tampoco le preocupa al jerarca la negativa argentina a realizar un monitoreo conjunto del sistema Riachuelo -lo que a su vez constituye un nuevo frente con Argentina en lo vinculado al Río de la Plata, porque en todo caso Uruguay “tiene todo el derecho” de hacer su propio monitoreo, además del que por su parte también realizará Argentina.



Y además, agregó el ministro, tampoco descarta que ese análisis conjunto se termine realizando igual. ”Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso”, concluyó el secretario de Estado.



Peña responde a críticas: “No hubo inacción”

En las últimas horas, la actuación en este tema del ministro de Ambiente fue criticada por algunos especialistas, como por ejemplo el exembajador Carlos Orlando o el doctor Edison González Lapeyre, representante de Uruguay en la CARP, quienes en entrevista con el programa radial En Perspectiva cuestionaron la supuesta omisión del gobierno en este asunto. Ante esos dichos en el programa del viernes pasado, Adrián Peña contestó que en su caso empezó a encargarse del tema el mismo día en que asumió. “Ellos dicen que no hemos hecho nada y no es así. Incluso me reuní con ellos para mostrarles toda la documentación y me reconocieron que pensaban que yo no tenía idea”, dijo el ministro, que remarcó: “Es totalmente falso que haya habido inacción por parte de Ambiente”.