Amas de casa exigen rever pago electrónico a domésticas ya que, dicen, desató "conmoción"

La Liga de Amas de Casa sostuvo que la obligatoriedad de que los trabajadores domésticos cobren su sueldo únicamente vía electrónica, desató una "conmoción" entre empleadores y empleados e insta a las autoridades a rever la medida en el marco de la inclusión financiera porque la misma "ponen de cabeza" a las partes.



A partir del 1° de abril el pago de los sueldos del servicio doméstico deberá efectuarse de forma obligatoria mediante tarjeta. La nueva norma se hará visible con el pago de los sueldos a principios de mayo, ya que allí será cuando se paguen los haberes generados a partir del 1° de abril.



Las integrantes de la Liga señalan que a pesar de que hace tres meses se comenzó a implementar este decreto, recién ahora y "de golpe" se "propagó una suerte de desesperación por respuestas que ha ido in creciendo, tomando matices dramáticos, el teléfono, la página web, la visita a nuestra sede, los comentarios en Facebook, están estallando".



El comunicado de la Liga asegura que " hay una gran angustia entre los afectados por el tema".



Sostienen que el pago exclusivamente electrónico "no goza de aprecio por quienes resultan involucrados", que son "empleadores y trabajadores cotidianamente han construido su relación laboral manejando usos y costumbres en total libertad".



La Liga señala que muchos de los empleadores y empleados "han optado por el pago diario, ya que el trabajador se siente fortalecido por la oportunidad de percibir de inmediato el pago por su trabajo".



"El dinero en el bolsillo al regreso a casa hace el camino más sereno, ese no llegar con las manos vacías alienta, están también los adelantos que son moneda corriente", agregan.



"Desde la Liga hemos visto que este tema trastoca un mecanismo que funciona en la mayoría de las casas de familia", añaden, y mencionan que es importante saber que "un empleador de trabajador doméstico, no es un empresario, ni comerciante, no tiene profesionales que le efectúen liquidaciones, que le faciliten la confección de recibos de sueldo".



Las amas de casa resaltan que "observando la conmoción desatada por esta norma" es necesario "descomprimir la situación" y afirman que el mejor camino es "dejar que las partes resuelvan el tema a fin de arribar a un consenso es lo mas apropiado" en el marco del grupo que existe para la negociación salarial.



RELACIONADAS Domésticas cobrarán solo por tarjeta By EL PAIS Domésticas cobrarán solo por tarjeta Domésticas cobrarán solo por tarjeta Extienden plazos en inclusión financiera para domésticas By EL PAIS Extienden plazos en inclusión financiera para domésticas Extienden plazos en inclusión financiera para domésticas