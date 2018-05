Alumnos de liceo rural de Tacuarembó ganan primer premio en torneo de robótica

Estudiantes del liceo rural de Las Toscas de Caraguatá, en Tacuarembó, ganaron este domingo el primer premio en Investigación de Proyecto en el torneo internacional Open FIRST LEGO League en California (Estados Unidos).

Camila Martínez, Tariza Silva, Paulino Silva, Celina López, Sandro Pereira, acompañados por el docente de Historia, Hugo Lima, conformaron el equipo “CarAGUAtá Hydroynamics” desarrollaron un proyecto para la recolección de agua para producción alimenticia en su localidad. pic.twitter.com/aytMPTrvtt — Plan Ceibal (@Plan_Ceibal) 20 de mayo de 2018

“Camila Martínez, Tariza Silva, Paulino Silva, Celina López, Sandro Pereira, acompañados por el docente de Historia, Hugo Lima, recibieron el premio en Legoland, lugar donde realizaron sus presentaciones a diferentes jurados, durante tres días. Los estudiantes fueron evaluados en el tema Hidrodinámica, en categorías como proyecto (donde fueron reconocidos), valores y diseño del robot, según un comunicado difundido por el Plan Ceibal.



El proyecto ganador, que llamaron “Recolección de agua para producción alimenticia”, tiene por objetivo reciclar agua en épocas de lluvia para utilizarla cuando hay sequía. De esa forma aseguran que no faltará agua para la huerta del liceo.

Los estudiantes uruguayos fueron invitados al torneo internacional luego de obtener el 3er puesto en la categoría FIRST LEGO League Uruguay de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos 2017, organizada por Plan Ceibal.



El torneo, que finalizó hoy, reunió a 100 equipos de Brasil, Japón, Hong Kong, China y Estados Unidos.

FIRST (sigla de For Inspiration & Recognition of Science & Technology) LEGO League, conocida como FLL, es una serie de torneos de robótica para estudiantes de Media promovida por la organización FIRST y LEGO Education.



El Open de FLL es una competencia oficial para estudiantes que obtuvieron segundos y terceros puestos en competencias realizadas en Estados Unidos. También acceden por invitación algunos equipos de otros países.